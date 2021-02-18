Hiperlipidemi Nedir? Hiperlipidemi (Kolesterol Yüksekliği) Belirtileri Nelerdir, Nasıl Düşürülür?

Hiperlipidemi; halk dilinde kolesterol yüksekliği şeklinde bilinir. Hiperlipidemi; kanda bulunan türlü yağların anormal seviyede olmasını ifade etmektedir. Kanda yer alan en temel yağın ise kolesterol olduğu belirtilebilir. Kolesterol; insan vücudunun bütün hücrelerinde bulunup, hormonların temel olan yapıtaşlarını oluşturması adına sağlık bir hayat için oldukça gerekli bileşendir. Fakat kolesterolün, normal seviyelerin üstüne çıkması, insan sağlığını tehdit eder. Yüksek kolesterol; kalbin atardamarları başta olmak üzere vücudun bütün atardamarlarını tıkayabilmektedir. Ülkemiz çapında en önde gelen ölüm nedeninin kalp- damar rahatsızlıklarının yer aldığı söylenebilir.

Hiperlipidemi Nedir?

İnsan vücudunun sağlıklı hücre oluşturması ve buna devam etmesi adına kolesterole ihtiyaç duyulur. Fazla oranda kolesterol, insan sağlığı açısından olumsuz etkilere sebep olabilir. Bu konu; değişik şekillerde oluşarak genelde önlenir ve tedavi edilir. Kanda yağ oranının fazla olması durumuna hiperlipidemi denir. Kanda kolesterol oranının aşırı şekilde artması olarak tanımlanmaktadır.

Hiperlipidemi (Kolesterol Yüksekliği) Belirtileri Nelerdir?

Hiperlipidemi; kimi bireylerde herhangi bir belirti vermeden ortaya çıkabilmektedir. Hiperlipidemi çoğu zaman yapılan rutin kan testi esnasında fark edilmektedir. Bunların dışında hastalarda belirtiler ortaya çıkmadan, hasta birey direkt şekilde kalp damar hastalığı gibi hastalıklarla karşılaşabilir. Bu belirtiler;

- Denge kaybı,

- İnme,

- Karın ağrısı,

- Akut pankreatit,

- Baş dönmeleri,

- Baldırlarda yürürken ağrının oluşması,

- Diz ve dirsek tendomları,

- Göğüs ağrısı şeklinde sıralanabilir.

Hiperlipidemi Nasıl Düşürülür?

Hiperlipideminin altında yatan olası rahatsızlıklar incelenmelidir. Kolesterol yüksekliğine neden olacak; böbrek, karaciğer ya da tiroit hastalıkları varsa ilk önce bu hastalıklar tedavi edilir. Hiperlipideminin altında yatan bir başka hastalığın olmaması durumunda çoğu zaman ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri uygulanabilir.

Kolesterolün seviyesi; dengeli bir diyet sayesinde yüzde 15 oranında düzeltilebilir. Rafine edilmiş şeker tüketimi, daha az doymuş yağlarla beslenmek önemlidir. Diyete; yağsız protein, sebze, meyve ve tahıl ilave edilmesi kolesterolün düşmesine yardımcı olacaktır. Bununla beraber düzenli bir şekilde yürüyüş yapmak ve bunu alışkanlık haline getirmek, kolesterolün düşmesine yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra sigaranın bırakılması da gerekmektedir. Kolesterolün bu şekilde düşürülmesi mümkündür. Bunun dışında kişi, doymuş yağlı yiyecekleri tercih etmemelidir.