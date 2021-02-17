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17.02.2021 - 11:24 |

Hipofiz Adenomu Nedir? Hipofiz Adenomu Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hipofiz adenomu, her beş kişiden birisinde görülebilmekte ve iyi huylu tümörler sayılmaktadır. Henüz hipofizdeki kontrolsüz hücre çoğalmasının sebebi bilinmese de genetik faktörlerin de sebep olduğu düşünülmektedir. Ailesinde çoklu endokrin sendromu gibi kalıtsal hastalıklar olan kişilerin daha çok risk taşıdığı bilinmektedir. Hipofiz adenomu nedir, hipofiz adenomu belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl yapılır tüm detaylarıyla derledik.

Hipofiz Adenomu Nedir? Hipofiz Adenomu Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Fındık tanesi boyutunda olan ve beyinde yer alan hipofiz bezi, tüm salgı bezlerinin kontrolünden sorumludur. Bu dokuda meydana gelen tümörlerin yol açtığı hipofiz adenomu, kadın ve erkeklerde genç yaşlarda görülebilir.

Hipofiz Adenomu Nedir?

Yaklaşık beş kişiden birinde bulunan hipofiz adenomu (hipofiz tümörü) iyi huylu tümörlerdir. Bu nedenle herhangi bir belirti ve hayati tehlike bırakmaz. Ancak hipofiz bezinin işlevi çok önemli olduğu için tümörlerin büyümesi ve vücudun ihtiyaç duymadığı hormonların salgılanması nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Hipofiz tümörleri kafa içi tümörlerinin% 15'ini oluşturur ve nadiren kötü huylu hale gelir. Tedavi yöntemleri cerrahi, ilaç tedavisi ve radyocerrahi yani gamma knife tedavisidir. Genellikle 25-45 yaş arası kadın ve erkeklerde görülür ancak daha erken ve geç yaşlarda da görülebilir.

Hipofiz bezi beyinde bulunur, fındık büyüklüğündedir ve vücuttaki bezlerin kontrolünden sorumludur. Büyüme, kalp ritmi ve üremeyi kontrol eder. Tıpkı orkestra şefinin hormon salgılayan diğer bezleri yönetmesi gibidir. Bu hormonlar, organlara vücudumuzun belirli bir düzende çalışmasını emreder.

Hipofiz bezindeki hücreler farklı hormonlar salgılamaya programlanmıştır. Tümörler, genetik olarak hasar görmüş tek hücrelerin kontrolsüz çoğalması nedeniyle ortaya çıkar. Etkilenen hormon hücrelerine bağlı olarak, tümör semptomları da hormonun aşırı salgılanmasına göre değişecektir.

En sık görülen hipofiz tümörleri; süt üreten prolaktin hücrelerindeki tümörlerdir. Bu hastalığı akromegali, Cushing hastalığı, hormonal olmayan tümörler ve birden fazla hormon salgılayan tümörler izlemektedir. Tiroidde uyarıcı hormonlar salgılayan hücre adenomları, nadiren tiroid yetmezliği veya fazlalığı semptomlarına neden olur.

Hipofiz Adenomu Belirtileri

  • Görme alanı bozuklukları
  • Baş ağrısı 
  • Halsizlik 
  • Göz küresi hareketlerinde kısıtlılık
  • Göz kapağı düşmesi
  • Görme netliğinde azalma
  • Çift görme

Hipofiz Adenomu Tedavi Yöntemleri

  • Prolaktinoma genellikle ilaca iyi yanıt verir. Prolaktinoma dışında tüm hipofiz tümörleri ameliyatla tedavi edilmelidir. Tümör endoskopik cerrahi ile çıkarılır. Ameliyatla çıkarılamayan tümör kalıntılarını tedavi etmek için radyasyon tedavisi kullanılabilir.
  • Ayrıca gama bıçaklı radyocerrahi, doktorun tümörleri küçültme ve ortadan kaldırma kararına göre uygulanabilir. Gamma Knife Tedavisi açık bir ameliyat değildir. Gama ışınları genellikle tek tedavide tedavi sağlamak için kullanılır.
  • Hipofiz tümörü ameliyatı sonrası hipofiz hormonu salınımı yetersiz ise hormon replasman ilaçları kullanılabilir.
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