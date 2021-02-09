Histamin Nedir, Ne İşe Yarar? Histamin Hangi Yiyeceklerde Bulunur?

Histamin özellikle alerjisi ile son yıllarda daha da sıklıkla ortaya çıkan ve genel olarak birçok kişinin histamini tanımasına sebep olan durumdur. Histamin vücutta çok sayıda işlevi yerin getiren biyojen aminlerden biridir. İnsan vücudunda doğal olarak sentezlenmektedir. Aynı zamanda fermente edilmiş olan pek çok gıdada da bulunur.



Histamin Nedir?



Vücutta bulunan doğal bileşenlerden yalnızca bir tanesi histamindir. Yaşamsal faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için oldukça önemli olan histamin aynı zamanda bağışıklık sistemi iççin de oldukça önemlidir. Organik nitrojen bileşiklerinden biridir. Vücutta meydana gelen tepkilerin ana kaynağıdır. Örnek verecek olursak kızarma, şişkinlik ve kaşını gibi tepkilerinin ortaya çıkmasının ana sebebi histamindir. Histamin alerjik reaksiyonlara tepki vermekle sınırlanmaz. Bunun yanı sıra hücreler arsında iletileri taşır. Eğer histamin içerikli besinler alınırsa vücuttaki tüm dokularda depolanabilmektedir. Aynı zamanda histamin seviyesi yükseldiğinde vücutta çeşitli rahatsızlıklar meydana gelir. Histaminin çok yükselmesi histamin alerjisini oluşturur.



Histamin Ne İşe Yarar?



Histaminin ne işe yaradığı çok merak edilen konulardan biridir. Sinir sistemi içindeki iletişimin sağlanması gibi oldukça önemli role sahiptir. Histamin sindirim sisteminde de etkili rol oynamaktadır. Kişilerin ağrıya duyarlı olmalarını sağlar. Kronik ağrılara neden olabilir ayrıca migren ağrısının da sebebinin histamin olduğu birçok uzmanlarca düşünülen bir durumdur ama kesin kanıt yoktur. Histaminin diğer etkileri:

● Kan damarlarını genişletir.

● Hücrelerin arasında kimyasal olan mesajların taşınmasını sağlar.

● Damar geçirgenliğini arttırır.

● Midede asidin üretilmesini sağlar.

● Kana hücrelerinin enfeksiyonlu olan veya iltihaplı olan bölgeye girebilmesini sağlar.

● Gıdalarla fazla alınan histamin vücutta birikerek histamin intoleransını oluşturur.



Histamin Hangi Yiyeceklerde Bulunur?



Histaminli olan ve çok tüketildiğinde vücutta histamin artışı nedeni ile intoleransa yol açan gıdalar bulunur. İşte histamini yüksek gıdalar:

● Mayalamış olan besinler (Sirke, kefir, kombu çayı dahil)

● İşlenmiş etler

● Kuru meyveler, avokado, çilek, ananas, ıspanak, domates ve mantar ciddi miktarda histamin içerir

● Konserve gıdalar

● Soya sosu

● Ketçap

● Kabuklu deniz ürünleri

● Boza



Histamin içeriği yüksek olan gıdaların yanı sıra bazı gıdalar vücutta histamin üretilmesine neden olmaktadır. Bu gıdalar:

● Çikolata

● Kuruyemişler

● Narenciye ve asitli olan diğer meyveler