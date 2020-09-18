Hızlanan görüşmeler var

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Terazi burcunda büyürken Merkür’e doğru ilerliyor. Görüşmeler, anlaşmalar ve denge isteyen konulara daha fazla odaklanabiliriz. Yeni pazarlıklar, karşılıklı konular hız kazanabilir. Bugün aynı zamanda eğitsel uğraşlar, ticari adımlar açısından da çok şey yapabiliriz. Karşılıklı konuları dengede tutmaya çalışalım.

Nelerden kaçınmalı? Sosyal konular ve ortaklaşa işler içinde daha çok şey yapabileceğimiz bir gündeyiz. Yeni fikirler ve bağlantılar gündeme gelmekte. İş hayatına yönelik konularda ya da üstünde uzunca bir süredir durduğumuz konularda ilerleme kaydedebiliriz. Mesleki konularda yeni olanaklar ve imkanlar doğabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Tavşan Yeni bir bakış açısı geliştirebiliriz. Güne enerjisini getiren Tavşan aynı anda birden fazla iş yapabilmeyi ve üretkenliği temsil eder. Zihinsel açıdan çok canlı bir gündeyiz ancak oradan oraya atlayabiliriz. İlişkilerimizde daha az önyargılı olmaya gayret etmeliyiz.