Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Horlama nasıl geçer, horlama tedavisi nasıl yapılır? Evde doğal çözüm önerileri
08.01.2021 - 18:46 |

Horlama nasıl geçer, horlama tedavisi nasıl yapılır? Evde doğal çözüm önerileri

Horlama, bir sağlık sorunu olarak görülmese de insanları rahatsız eden bir durum olarak bilinmektedir. Horlama, çaresi oldukça aranan bir sorundur. Horlama nasıl geçer, horlama tedavisi nasıl yapılır? Evde doğal çözüm önerileri? Horlamanın nedenleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Horlama nasıl geçer, horlama tedavisi nasıl yapılır? Evde doğal çözüm önerileri
ABONE OL

Horlama, hava yolunun (burun) tıkanması ile birlikte kasların gevşemesi veya boğaz yapısının genişlemesi sonucu çıkan kaba rahatsız edici seslere verilen isimdir. Horlama, bir sağlık problemi olarak değerlendirilmez ancak bazı rahatsızlıkların habercisi niteliği taşıdığı için son derece önemli bir konudur.

Horlama nasıl geçer?

Horlamanın geçmesi için uygulanabilecek birçok yöntem bulunmaktadır. Ancak ileri safhalarda tedbiren doktora başvurmak gerekmektedir. Pek çok kişi "Horlama nasıl geçer?" sorusunun cevabını merak ediyor. Bazı yöntemler denenerek horlamanın önüne geçilebilir. Horlamanın geçmesi için şu yollar izlenebilir:

- Uyku pozisyonlarının değiştirilmesi
- Yüksek yastıklarda uyunması
- Fazla kiloların verilmesi 
- Alkol ve sigara tüketimini bırakmak
- Burun bandı kullanılması
- Burun açıcı spreylerin kullanılması

Horlama tedavisi nasıl yapılır?

Horlamanın temel sebebinde belirli bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak horlamaların azalmaması artması durumunda mutlaka kulak burun boğaz doktoruna başvurulması gerekmektedir. Doktorların horlamanın temel sebebini bulmasının ardından buna uygun bir tedavi yöntemi izlenilir. Uyku laboratuvarında yapılacak olan testler ile de horlamanın tedavisi yapılabilmektedir.

Doktorların izleyeceği testlerin yanı sıra uygun tedavi yöntemi için diş hastalıkları uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına da görülmek gerekebilir. Horlama için başvurulacak ilk doktor ise kulak burun boğaz uzmanıdır. Bazı durumlarda ise cerrahi operasyon uygulanması gerekebilir.

Horlama için evde doğal çözüm önerileri

Tıbbi müdahaleler ve testler gerektirmeyen horlama rahatsızlıkları için evde uygulanabilecek kolay yöntemler de bulunmaktadır. Bu yöntemlerin uygulanması durumunda horlamanın önüne geçilebilmektedir. Horlama için şu doğal yöntemler kullanılabilir:

- Sinüslerin açılması için nane yağı.
- Altın mühür bitkisi.
- Bol bol C vitamini tüketimi.
- Nane bitkisi ve çemen otu.
- Okaliptüs yağı.
- Zencefil 

Horlamanın nedenleri nelerdir?

Horlamanın temel nedeni doğal nedenler olsa da bazı durumlar horlamanın nedenleri arasında gelebilmektedir. Bu durumlarda mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Horlamanın temel nedenleri ise şunlardır:

- Burun, boğaz ve çenedeki şekilsen bozukluklar
- Burun tıkanıklığı
- Bademciklerin şişmesi
- Soğuk algınlığı
- Alerjik durumlar
- Aşırı alkol ve sigara tüketimi
- Uyku ilacı almak 
- Antidepresan kullanımı
- Kalp hastalıkları
- Uyku düzenin bozulması
- Hamilelik durumu

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Hayatınızda kriz yaratan konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Bugün yaşayacağınız olaylarda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Sonunda duygusal yenilenme içine girebilirsiniz. Akşamüstü harcamalarınızı abartma eğiliminde olabilirsiniz. Zevk aldığınız konulara daha çok zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle olan konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi uğraştıran durumlar var. Bunun sonucunda geleceğe yönelik yeni kararlar alabilirsiniz. Alternatif planlar geliştirmek durumunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde ise eğlenceli uğraşlarla ilgilenmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili yeni sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Bugün başarmak için çok çaba sarf edeceğiniz zamanlar olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte mücadeleye girebilirsiniz. Kararlı bir gündesiniz. Akşam saatlerinde daha çok eğlenceye zaman ayırabileceksiniz. İmajınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi işinizle ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Risk almaya yatkınsınız. Başarı için elinizden geleni yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. İlerlediğiniz işlerinizde kararlılık gösterebilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size keyif verecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eve ait konularla ilgili sorumluluklarınıza yönelmek durumunda kalabilirsiniz. Ev içindeki küçük aksaklıklara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Öğle saatlerinde gizli kalmış konular gündeme gelebilir. Geçmişe ait konularda iç sesinizi dinleyerek karar vermek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde duygularda ve zevklerde abartılar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Zihinsel hareketliliğin yüksek olduğu bir gündesiniz. Mantıklı yaklaşımınızla olayların üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Bugün ticari yazışmalar yapmanız gerekebilir. Hazırlanan sözleşmelerde dikkatli olmaya özen gösterin. Öğleden sonra beğenilerde ve zevklerde aşırılıklara kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınla ilgili alternatif arayışlara girebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Başkalarınızdan alacağınız desteklerle işlerinizde kararlılık gösterebilirsiniz. Duygusal yoğunluk yaşayacağınız zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar, yeni niyetler içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda mücadele içinde olacağınız konular gündeminizi etkileyebilir. Bedeninize ait konulara özen göstermelisiniz. Keyif aldığınız konularda aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Harcamalara dikkat.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınızda farkında olmadığınız, gizli kalan konularla ilgilenebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde aksaklık yaşanabilir. Gelecek yönünde karar vermek için pek uygun bir gün olmayabilir. Bununla birlikte duygusal yenilenmeye girebilirsiniz. Akşamüstü olaylara karşı abartılı duygusal davranışlar gösterebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlarınızla ilgili konularla ilgilenmek, onlarla hoşça vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bu sizi duygusal tamamlanma içinde hissettirebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Bu konuda çevrenizden destek alacaksınız. Akşam saatlerinde hobilerinizle ilgilenmek size keyif verecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konularınız gündeminizi oluşturabilir. Koyduğunuz hedefler için kararlıkla ilerleyebileceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizle paylaşımda olmak size işleriniz konusunda fayda sağlayacaktır. Gün içinde inatçı kişilerle iletişim halinde olabilirsiniz, akışta kalmaya çalışın. Akşam saatlerinde kendinize zaman ayırabileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirmek için hırsla çalışacağınız bir gündesiniz. Gün içinde akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Çıkmak istediğiniz yolculuklarla ilgili araştırmalar yapıp, kararlar alabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi eğlenceye bırakabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan0-6 yaş aralığındaki her çocuğa ''Gelişimsel Tarama Testi'' yapılmalıdır!
Mehmet Murat Altan
Mehmet Murat AltanCahit Sıtkı Tarancı ve aynalanma
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirÖmür boyu özgürce gülümseyin!
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
Ezgi Kasapoğlu
Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşElflerin mutfağından nefis bir lezzet: Lembas
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaYağ enjeksiyonu ile doğal güzellik
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekGerçek aşka tüm benliğinle hazır mısın?
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kekemelik nasıl geçer? Çocuklarda kekemelik nasıl tedavi edilir?

Kekemelik nasıl geçer? Çocuklarda kekemelik nasıl tedavi edilir?

Horlama nasıl geçer, horlama tedavisi nasıl yapılır? Evde doğal çözüm önerileri

Horlama nasıl geçer, horlama tedavisi nasıl yapılır? Evde doğal çözüm önerileri

Hamilelikte grip nasıl geçer, ne iyi gelir? Gebelikte gribe yakalanmama yolları

Hamilelikte grip nasıl geçer, ne iyi gelir? Gebelikte gribe yakalanmama yolları

Göz altı torbaları nasıl geçer, ne iyi gelir? Göz altı torbaları nasıl giderilir, bitkisel yöntemler...

Göz altı torbaları nasıl geçer, ne iyi gelir? Göz altı torbaları nasıl giderilir, bitkisel yöntemler...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet