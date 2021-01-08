Horlama nasıl geçer, horlama tedavisi nasıl yapılır? Evde doğal çözüm önerileri

Horlama, hava yolunun (burun) tıkanması ile birlikte kasların gevşemesi veya boğaz yapısının genişlemesi sonucu çıkan kaba rahatsız edici seslere verilen isimdir. Horlama, bir sağlık problemi olarak değerlendirilmez ancak bazı rahatsızlıkların habercisi niteliği taşıdığı için son derece önemli bir konudur.



Horlama nasıl geçer?



Horlamanın geçmesi için uygulanabilecek birçok yöntem bulunmaktadır. Ancak ileri safhalarda tedbiren doktora başvurmak gerekmektedir. Pek çok kişi "Horlama nasıl geçer?" sorusunun cevabını merak ediyor. Bazı yöntemler denenerek horlamanın önüne geçilebilir. Horlamanın geçmesi için şu yollar izlenebilir:

- Uyku pozisyonlarının değiştirilmesi

- Yüksek yastıklarda uyunması

- Fazla kiloların verilmesi

- Alkol ve sigara tüketimini bırakmak

- Burun bandı kullanılması

- Burun açıcı spreylerin kullanılması



Horlama tedavisi nasıl yapılır?



Horlamanın temel sebebinde belirli bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak horlamaların azalmaması artması durumunda mutlaka kulak burun boğaz doktoruna başvurulması gerekmektedir. Doktorların horlamanın temel sebebini bulmasının ardından buna uygun bir tedavi yöntemi izlenilir. Uyku laboratuvarında yapılacak olan testler ile de horlamanın tedavisi yapılabilmektedir.



Doktorların izleyeceği testlerin yanı sıra uygun tedavi yöntemi için diş hastalıkları uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına da görülmek gerekebilir. Horlama için başvurulacak ilk doktor ise kulak burun boğaz uzmanıdır. Bazı durumlarda ise cerrahi operasyon uygulanması gerekebilir.



Horlama için evde doğal çözüm önerileri



Tıbbi müdahaleler ve testler gerektirmeyen horlama rahatsızlıkları için evde uygulanabilecek kolay yöntemler de bulunmaktadır. Bu yöntemlerin uygulanması durumunda horlamanın önüne geçilebilmektedir. Horlama için şu doğal yöntemler kullanılabilir:

- Sinüslerin açılması için nane yağı.

- Altın mühür bitkisi.

- Bol bol C vitamini tüketimi.

- Nane bitkisi ve çemen otu.

- Okaliptüs yağı.

- Zencefil



Horlamanın nedenleri nelerdir?



Horlamanın temel nedeni doğal nedenler olsa da bazı durumlar horlamanın nedenleri arasında gelebilmektedir. Bu durumlarda mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Horlamanın temel nedenleri ise şunlardır:

- Burun, boğaz ve çenedeki şekilsen bozukluklar

- Burun tıkanıklığı

- Bademciklerin şişmesi

- Soğuk algınlığı

- Alerjik durumlar

- Aşırı alkol ve sigara tüketimi

- Uyku ilacı almak

- Antidepresan kullanımı

- Kalp hastalıkları

- Uyku düzenin bozulması

- Hamilelik durumu