Hurma Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Hurma ağacı bitkilerin en mükemmeli olarak nitelendirilen bir ağaçtır. Hurma ağacının insanlara birçok faydası bulunuyor iken birçok farklı özelliklere de sahiptir.



Hurma Ağacı Özellikleri



Hurma ağacı yapısı itibari ile sıcak, tropikal ve çöl iklimlerinde yetişir. Palmiyegiller familyasından bir ağaç türü olan hurma ağacı görüntüsü palmiye ağaçlarına benzemektedir. Geçmişine bakıldığında ise sekiz bin yıllık bir geçmişi bulunduğu söylenir.



Hurma ağaçların özelliklerinden en önemlisi su ve güneşi çok sevmesidir. Su ve güneşin bol olduğu yerlerde bol meyveler verir. Fakat bunlardan birisinin eksik olması halinde meyve vermez. Bu sebeple kökünün su, tepesinin de güneş görmesi gerekir.



Hurma ağaçlarının gövde bölümü pürüzsüzdür. Özenle bakım ister. İki farklı hurma ağaçları vardır. Bunlar erkek hurma ağacı ve dişi hurma ağaçlarıdır. Bunların farklı özellikleri bulunur. Erkek hutma ağacı 5 dişi ağacının ortasında yer alır.



Hurma ağaçlarının köklerine bakıldığında şekli kazık ve saçağa benzer. Yapı bakımından dik bir yapısı vardır. Boyları 10 metreye kadar uzayabilir. Hatta bazı hurma ağaçlarının 30 metre yüksekliğe kadar çıktığı da görülmüştür. Gövde bölümü silindir şeklindedir. 30 ve 40 santimetre civarındadır. Çapı 1 metreye kadar ulaşan hurma ağaçları da görülmüştür.



Hurma Ağacı Nasıl Yetiştirilir?



Hurma ağaçları hurma çekirdeği kullanılarak fidan elde edilmektedir. Fakat bu çekirdekler toprağa ekilmeden önce yapılması gerekenler vardır. İlk olarak çekirdek ılık suda 2 gün bekletilir. Bunun sebebi çekirdeğin çimlenmesi gerektiğidir. Bu sebeple plastik bir kaba konularak çimlenme meydana gelir. Çimlenme işleminden sonra toprağın altında 10 ile 20 cm aralığında kalacak şekilde bir kaba dikilir. Fakat bu kapların altı mutlaka delik olmalıdır. Bu işlemlerden 15 gün sonra da yaprakları çıkmaya başlar.



Hurma ağaçları mutlaka 1 yaşını doldurana kadar çok sıcaktan korunması gerekir. Fakat 1 yaşından sonra bol güneş ve su gereklidir.