Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Hurma Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?
23.06.2020 - 02:45 |

Hurma Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Özellikle Ramazan aylarında akıllara gelen hurma ağacının birçok özelliği ve faydası bulunmaktadır. İnsan yapısı ile birçok özelliği benzer bulunan hurma ağacının nasıl yetiştirildiği merak konusudur. Peki Kestane ağacı özellikleri nelerdir, nasıl yetiştirilir? Sizlere hurma ağacı hakkında bilgileri detaylıca açıkladık.

Hurma Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?
ABONE OL

Hurma ağacı bitkilerin en mükemmeli olarak nitelendirilen bir ağaçtır. Hurma ağacının insanlara birçok faydası bulunuyor iken birçok farklı özelliklere de sahiptir.

Hurma Ağacı Özellikleri

Hurma ağacı yapısı itibari ile sıcak, tropikal ve çöl iklimlerinde yetişir. Palmiyegiller familyasından bir ağaç türü olan hurma ağacı görüntüsü palmiye ağaçlarına benzemektedir. Geçmişine bakıldığında ise sekiz bin yıllık bir geçmişi bulunduğu söylenir.

Hurma ağaçların özelliklerinden en önemlisi su ve güneşi çok sevmesidir. Su ve güneşin bol olduğu yerlerde bol meyveler verir. Fakat bunlardan birisinin eksik olması halinde meyve vermez. Bu sebeple kökünün su, tepesinin de güneş görmesi gerekir.

Hurma ağaçlarının gövde bölümü pürüzsüzdür. Özenle bakım ister. İki farklı hurma ağaçları vardır. Bunlar erkek hurma ağacı ve dişi hurma ağaçlarıdır. Bunların farklı özellikleri bulunur. Erkek hutma ağacı 5 dişi ağacının ortasında yer alır.

Hurma ağaçlarının köklerine bakıldığında şekli kazık ve saçağa benzer. Yapı bakımından dik bir yapısı vardır. Boyları 10 metreye kadar uzayabilir. Hatta bazı hurma ağaçlarının 30 metre yüksekliğe kadar çıktığı da görülmüştür. Gövde bölümü silindir şeklindedir. 30 ve 40 santimetre civarındadır. Çapı 1 metreye kadar ulaşan hurma ağaçları da görülmüştür.

Hurma Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

Hurma ağaçları hurma çekirdeği kullanılarak fidan elde edilmektedir. Fakat bu çekirdekler toprağa ekilmeden önce yapılması gerekenler vardır. İlk olarak çekirdek ılık suda 2 gün bekletilir. Bunun sebebi çekirdeğin çimlenmesi gerektiğidir. Bu sebeple plastik bir kaba konularak çimlenme meydana gelir. Çimlenme işleminden sonra toprağın altında 10 ile 20 cm aralığında kalacak şekilde bir kaba dikilir. Fakat bu kapların altı mutlaka delik olmalıdır. Bu işlemlerden 15 gün sonra da yaprakları çıkmaya başlar.

Hurma ağaçları mutlaka 1 yaşını doldurana kadar çok sıcaktan korunması gerekir. Fakat 1 yaşından sonra bol güneş ve su gereklidir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün ailevi ya da eve ait işler ön plana çıkabilir. Gün içinde ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Öğlen saatlerinde ilerlemek için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekileceğiniz zamanlar var. Kendi iç sesinizi dinleyerek yönleneceğiniz işlerde daha fazla başarılı olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İletişimin yoğun olduğu zamanlar yaşayabilirsiniz. Gün içinde eğitim konularıyla ilgili işlere yönelebilirsiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Öğle saatlerinde aile ilişkileriniz ön plana çıkabilir. İç uyumunuzu korumak size fayda sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Gün içinde bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Öğle saatlerinde önünüze çıkan engelleri daha rahat şekilde aşabileceksiniz. Kişisel yeteneklerinizi uğraştığınız işlerde göstermek isteyebilirsiniz. İlerleme sağlayacağınız konulara yönlenerek zaman kaybını önleyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz dönem içindesiniz.  Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara daha fazla yönelmek isteyebilirsiniz. Öğlen saatlerinde ilişkilerinizde daha uyumlu olabilirsiniz. Şanslı olduğunuz bir gündesiniz, iyi değerlendirmeye bakın. Hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. İç sesinizi dinleyerek olayları yönlendirebilirsiniz. Öğlen saatleri daha sakin geçebilir. Akıcı enerjiler söz konusu. İkili ilişkilerinizde kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Kulağınıza yeni dedikodular gelebilir. Fazla önemsememeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Gün içinde keyif aldığınız insanlarla birlikte olmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebileceksiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi şanslı hissedeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki gelişmelere gündeminizi etkileyebilir.  Hedeflerinize ulaşmak için öğle saatlerinde güzel şanslar elde edebilirsiniz. Toplum önünde olmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Gün içinde alacağınız doğru kararlar, sizi hızlı bir şekilde hedefinize taşıyabilir. Yakın çevrenizden gelecek haberlere karşı hazır olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz enerjik bir gündesiniz. Yaşadığınız olaylardan daha fazlasını öğrenmek için çaba sarf edebilirsiniz. Akademik konular gündeme gelebilir. Yabancılarla ilgili konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi ailevi konularla uğraşırken bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe duyduğunuz olaylar gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı para konularına karşı dikkatli olmakta fayda var. Gün içinde duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Öğle saatlerinde iç uyumunuzun daha fazla olduğu zamanlar olacak. Doğru ve dikkatli karar almanız gerekebilir. Parasal konularınızla uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizde dengede olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular hassasiyet içerebilir. Sizi uğraştıran koşulların ortasında kaldığınızı hissedebilirsiniz. Öğlen saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Alacağınız doğru kararlar, işlerinizi çok rahatlatacak. Ailenizle ilgili konularla da ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İşe ait sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sizi yoran ve yıpratan konular gündeme gelebilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Günlük planınızı yaparsanız, gününüzü daha iyi organize edebilirsiniz. Öğlen saatlerinde ailenizle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.  İç uyumunuzu korumaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Uğraştığınız konulara yaratıcılığınızı katmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi rahatça ifade edebilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi şanslı hissedeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Alacağınız doğru kararlar, gün içinde rahat etmenizi sağlayacaktır. Ailevi konularınız gündeme gelebilir. Akıcı enerjiler söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkKompozit Estetikler
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKYaz Tatilinin Misafiri: Korona
Dans Sanatçısı Göker Yıldız
Dans Sanatçısı Göker Yıldızİletişimin dans hali
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanPanik atak ve kendi kendine yardımın ipuçları
Fit Gusto
Fit GustoKısır soslu tavuk
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşGüllere yaz bakımı nasıl yapılır?
Oğuz Kara
Oğuz Karaİşyerinde sosyal medya
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaBenliğin destekçisi baba
Uzman Diyetisyen Emel Yılmaz
Uzman Diyetisyen Emel YılmazPinus Pinaster (Sahil çamı)
Tuğçe Çalışkanerler Ercan
Tuğçe Çalışkanerler ErcanEvde geri dönüşüme destek
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünler Kadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hurma Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Hurma Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Akasya Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Akasya Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Çınar Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Çınar Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Çinko Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Çinko Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Sıradaki Haber