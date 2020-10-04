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04.10.2020 - 04:41 |

Hurma Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Tropikal ve Akdeniz ikliminde yetişen hurma, ülkemizde en sık tüketilen meyvelerin başında geliyor. Sıcak iklimi seven bir meyve olduğu için, yoğunlukla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilir. En bilinen çeşitleri arasında Bağdat hurması, sugay, merbum ve meşruk hurması yer alıyor. Hurmanın besin değeri kaçtır, içerisinde bulunan vitaminler nelerdir? Tüm detayları derledik.

Hurma Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
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Tropikal bir bitki türü olan hurma, palmiyegiller familyasındandır. Sıcak iklimi sevdiği için daha çok Akdeniz ülkelerinde yetiştirilir. Türkiye dışında en çok hurma yetiştiren ülkeler arasında Suudi Arabistan, Ürdün, Sudan ve Fas yer alıyor.

Hurmanın Besin Değeri Nedir?

Bir hurma 0,5 oranında protein içerir. Şeker oranı yüksek bir meyve olmasına rağmen karbonhidrat seviyesi diğer meyvelere oranla düşüktür. Bir adet hurmada 9.6 karbonhidrat içerir. Protein oranı 0,4'tür ve hiç yağ içermez. Yağ içermediği için diyet listelerinde de sıklıkla yer alan hurma, vücudun tatlı ihtiyacını karşılar.

Hurma Kaç Kalori İçerir?

100 gramlık hurmada 270 - 280 kalori bulunur. Meyvenin bir tanesi yaklaşık 15 - 20 gramdır. Bir adet hurmada ortalama 40 kcal bulunur.

Hurmanın İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Hurma, B1, B2,B4 ve B9 vitamini içerir. Bu nedenle hem saç hem de cilt sağlığına çok iyi gelir. Ciltte yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan lekelenmeleri önler ve saçların çok daha gür çıkmasını sağlar. Hurmanın içerisinde yer alan diğer vitaminler A, C, K vitaminleridir. Yüksek oranda A vitamini içerdiği için göz sağlığına iyi gelir. Diş etlerini korur ve ağız yaralarını çok daha kısa sürede geçirir.

Meyvenin içinde Niasin ve Folik Asit gibi kolesterolü düşüren ve kan şekerini dengeleyen vitaminler de mevcuttur. Bu vitaminler tokluk hissi verdiği için sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo verilmesine yardımcı olur. Ancak şeker oranı yüksek olduğu için fazla tüketilmemesi tavsiye ediliyor.

Hurmada ek olarak birçok mineral de bulunuyor. Demir, çinko, kalsiyum ve demir açısından da zengin olan hurma, kalp sağlını korur. Kramp ve kemik ağrılarına iyi geldiği için spor yapan kişilerin sıklıkla tüketmesi önerilir. Kalsiyum seviyesi yüksek olan hurma çocukların kemik gelişimini destekler.

 

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