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30.03.2020 - 02:19 |

Huzursuz Bacak Sendromu Hangi Bölüme Gidilir? Hareketli Bacak Sendromu Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Birçok kimseyi etkileyebilen huzursuz bacak sendromu, sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Tıp dilinde Willis-Ekbom sendromu olarak adlandırılan bu hastalık, yaşam kalitesini düşüren bir sorundur. Günlük yaşamı ve gece uyku düzenini olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisi için birçok tıbbi birim görev yapmaktadır. İşte huzursuz bacak sendromu için başvurulması gereken bölümler.

Huzursuz Bacak Sendromu Hangi Bölüme Gidilir? Hareketli Bacak Sendromu Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Ortopedi ve nöroloji bölümleri, huzursuz bacak sendromunun tedavisinde ilk başvurulan birimlerdir.

Huzursuz Bacak Sendromu Hangi Bölüme Gidilir?

Huzursuz bacak sendromu, kaynağı tam olarak bilinemeyen bir rahatsızlıktır. Bu hastalığa sahip olan kimseler bacaklarında sürekli olarak bazı şikayetler yaşarlar. Sürekli olarak bacakları hareket ettirme isteği, hastalığın ilk belirtisidir. Bacaklarda ağrı, uyuşma, yanma gibi şikayetler gözlemlenebilir.

Uykuya dalmakta zorlanma ve geceleri bacak ağrısı şikayetiyle uyanma bu sorunda sıkça yaşanır. Bu hastalığı yaşayan kimseler, uzun süreli hareketsiz kalmakta zorlanırlar. Özellikle uçak ve otobüs yolculukları, sinema, tiyatro gibi etkinlikler bu kimseleri zorlar. Bu gibi yerlerde bacakların uzun süre hareketsiz kalması kişiye ağrı hissi verir. Eğer bu belirtilerden birkaçı yaşanıyorsa, bir ortopedi uzmanından randevu alınabilir.

Huzursuz bacak sendromu, sinirlerle ilgili bir probleme bağlı şekilde ortaya çıkabilir. Bel bölgesindeki sinirlerin sıkışması, bu sorunun kaynağı olabilmektedir. Bu durumda başvurulacak bölüm bir nöroloji kliniği olmalıdır. Ayrıca uykuya dalmakta aşırı sorun yaşayan kimseler, hastanelerin uyku merkezlerinden yardım almalıdır.

Huzursuz bacak sendromu, psikolojik sebeplere bağlı olarak da ortaya çıkmaktadır. Yapılan tetkiklerde kişinin bacak sinirleri ve damarlarında herhangi bir problem gözlemlenmeyebilir. Böyle bir durumda konunun psikolojik boyutunun araştırılması fayda sağlar.

Bir psikiyatri uzmanı veya psikolog ile terapiler bu sorunun aşılmasına yardım edecektir. Fakat kişinin buna tek başına karar vermesi yanlıştır. Öncelikle gerekli tıbbi tetkiklerin yapılması tavsiye edilir. Dolayısıyla huzursuz bacak sendromunun belirtileri varsa, öncelikle bir ortopedi veya nöroloji uzmanına gidilmesi önerilir.

Hareketli Bacak Sendromu Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Huzursuz veya hareketli bacak sendromu birçok farklı hastalıkla karıştırılabilir. Bacaklarda hissedilen her ağrı, uyuşma hissi huzursuz bacak sendromu demek değildir. Bacaklardaki ağrının ve huzursuzluğun birçok farklı nedeni olabilir. Örneğin fazla ayakta kalmak, yüksek topuklu ayakkabı giymek gibi nedenler bacaklardaki şikayetlere neden olabilir.

Bacaklardaki damar tıkanıklıkları da bacak ağrısının bir diğer nedenidir. Varis oluşumu gibi problemler, huzursuz bacak sendromu ile karıştırılmaktadır. Eğer sorunun kaynağı damar tıkanıklığı ise, hastaların kalp ve damar cerrahisi birimine başvurmaları gerekmektedir.

Huzursuz bacak sendromu, hastaya bazı tetkikler yapıldıktan sonra teşhis edilebilir. İlk tetkiklerin yapılabilmesi için ortopedi bölümüne başvurmak yeterlidir.

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