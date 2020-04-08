Hyalüronik asitin cilde faydaları nelerdir?

Hyalüronik asit nedir?



Hyalüronik asit, en basit tabiriyle bir nemlendiricidir. Nemlendiriciler hepimizin bildiği gibi cildinizin nem tutmasına yardımcı olan bir maddedir. Hyalüronik asit, insan vücudunda zaten doğal olarak bulunan bir karbonhidrattır; cilt hücreleri arasındaki boşluklarda doğal olarak bulunur. Adında “asit” içerse de hyalüronik asit tahriş edici veya sert değildir. Cildinizin sağlıklı görünmesine ve ciltteki nem oranını arttırarak dolgun görünmesine yardımcı olur.









Hyalüronik asitli ürünler, o lezzetli dolgun, nemlendirilmiş cildin görünümüne daha yakın adımlar atmamıza yardımcı olabilir. Doğduğumuz pürüzsüz, yuvarlak yanaklara asla tam olarak geri dönemeyiz, ancak hyalüronik asitli ürünler kesinlikle gözle görülür yaşlanma belirtilerini iyileştirmeye yardımcı olur ve cildin nemlendirici ve esnek görünmesini sağlar.



Hyalüronik asit bazen içerik etiketlerinde “sodyum hiyalüronat” olarak görünebilir. Bazı cilt bakım ürünleri her iki 'HA' sürümünü de içerebilir. İki versiyon da, cildinizi zenginleştirmeye ve nem seviyelerini yükseltmeye yardımcı olmak için benzer bir şekilde çalışabilir.



Hyalüronik asit ne için kullanılır?



Yukarıda da bahsettiğimiz gibi hyaluronik asit, cildinin nemini arttırmaya ve sağlıklı görünen cildin korunmasına yardımcı olmak için kullanılabilir. Hyalüronik asit içeren formüller cildi nemlendirir ve cildin daha pürüzsüz ve yumuşak görünmesini sağlar.



Hyalüronik asit nemi çok iyi tuttuğu için, yaşlanma karşıtı ürünlerde ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olmak için sıklıkla kullanılır. Yaş ilerledikçe cildimizde doğal olarak bulunan 'HA' azalır; bu miktar zamanla azaldıkça, hyalüronik asit ile formüle edilen ürünler cildi nemlendirmeye ve esneklik kazandırmaya yardımcı olur.

Hyalüronik asit bir nemlendirici olduğundan, cildin nem bariyerini korumaya ve cildin hidrasyonla beslenmesine yardımcı olmak için yapılan birçok nemlendiricinin içeriğinde kullanılır.