Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAile Haberleri İbrahim İsminin Anlamı Nedir? İbrahim Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
05.09.2020 - 06:06 |

İbrahim İsminin Anlamı Nedir? İbrahim Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçede en yaygın kullanılan isimlerden biri olarak İbrahim öne çıkıyor. Bu isim aynı zamanda İslamiyet açısından da önemli bir yere sahip adlardan biridir. Peki, İbrahim isminin anlamı nedir? İbrahim ne demek, ne anlama gelir? İşte bu güzel isim hakkında bilinmesi gerekenler.

İbrahim İsminin Anlamı Nedir? İbrahim Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
ABONE OL

Hem İslami olarak tarihi açıdan hem de anlamı üzerinden en sevilen isimlerden biri İbrahim adıdır. Bu ismin kökeni Arapçadan geliyor. Ancak Türkçede yerleşik olarak yer alan ve erkek çocuklar için oldukça fazla kullanılan isimlerden biridir. Her dönem ilgi çeken ve ebeveynler tarafından değerlendirilen isimler arasında yer alıyor.

İbrahim Ne Demek?

İbrahim hem anlamı hem de İslami tarihi açısından ifade edilmektedir.

- İnananların babası.
- Hakların babası.
- Kur'an'da adı geçen İbrahim Peygamber.

Görüldüğü üzere bu etkileyici anlamları ve özel tarihi ile beraber İbrahim ismi en çok tercih edilen adlardan biridir. İbrahim adı genelde tek başına kullanılan bir isim olarak öne çıkıyor. Ancak farklı İsimlerle de etkili şekilde bir araya getirmek suretiyle uyum elde edilebilir. Çocuğunuz için güzel bir isim arıyorsanız İsmail adını değerlendirebilirsiniz.

İbrahim isminin anlamları aynı zamanda sözcük anlamı olarak da kullanılmaktadır. Ancak bu durum daha çok Arapça üzerinden sözcük anlamı şeklinde değerlendirilir. Türkçede ise daha çok erkek çocukları için kullanılan güzel bir isim olarak öne çıkıyor.

İbrahim İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

En çok merak edilen konular içerisinde İbrahim adının Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğidir. İbrahim adı Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biridir. Özellikle bu konuda İslami açıdan önemli bir yere sahip adlar arasında geliyor. Çünkü Kur'an'da adı geçen İbrahim peygamberdir.

Eğer erkek çocuğunuz için henüz bir isim bulmamış iseniz, listeye ekleyeceğiniz güzel isimler arasında İbrahim adı geliyor.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün çok hareket ve ziyaret, görüşme söz konusu olabilir. Duygusal açıdan ilgilenmeniz gereken konular var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Sabah saatleri daha dengeli olsa da öğle sonrasında farklı durumlara uyum sağlamak gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konularda pozitif ve sizi daha olumlu kılan fırsatlar bulabilirsiniz. Aşkta da daha olumlu bir hava söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün oldukça meşgul olabilirsiniz. Aynı zamanda eve yönelik işler de pek çok fikir değişikliğine neden olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bolca hareket ve ziyaret dikkat çekiyor. Alacağınız haberlerle planlarınızı değiştirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içerisinde becerilerinizi daha iyi kullanabileceğiniz imkanlar var. Ancak bütçeniz üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay karşıt burcunuzda ilerlerken şahsi konulara ve ailevi işlere daha hassas yaklaşabilirsiniz. Mizacınız daha dalgalı ve değişken de olabilir.​Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizde daha olumlu kalmaya, aşırı alıngan olmamaya dikkat etmelisiniz. Kimi zaman hayal kırıklığı yaratabilecek durumlar gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde tamamlanması gereken işler olabilir. Ancak daha sonraki saatlerde sosyal açıdan daha hareketli olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle ve evle uğraşmak, evde daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ailevi konularda da değişiklikler gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni yerler görmek ve kendinizi geliştirmek için güzel nedenler var. Yolculuklar ve uzaklarla ilgili konular daha sık gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde ortaklaşa bir konu üzerinde hassas davranabilirsiniz. Gün içinde zihinsel açıdan daha fazla çift durum ortaya çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDikkat ! Mars geri gitmeye başlıyor
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözDiyeti Fitness İle Destekleyin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginB12 VİTAMİNİ NEDİR ?
Melis Güvenç
Melis Güvenç'Yeteneğiniz yoksa size ancak bir proje sabrederler'
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDudak dolgusu nedir, nasıl yapılır?
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanLGBTİ çocuklar vardır!
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni gerçekten seviyor mu?
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinCinsellikte altın kurallar
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören Ev yapımı yulaf sütü / 7.ay
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören İlk peynir: Bebek loru, labnesi ve peynir altı suyu / 7.ay
En Çok İzlenen Videolar
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dila İsminin Anlamı Nedir? Dila Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Dila İsminin Anlamı Nedir? Dila Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sıla İsminin Anlamı Nedir? Sıla Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sıla İsminin Anlamı Nedir? Sıla Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sinem İsminin Anlamı Nedir? Sinem Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sinem İsminin Anlamı Nedir? Sinem Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Berk İsminin Anlamı Nedir? Berk Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Berk İsminin Anlamı Nedir? Berk Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sıradaki Haber