İç Dudak Sarkması Nedir? Vajinal İç Dudak Hipertrofisi Nedir, Nasıl Geçer?

Farklı sebeplerden dolayı meydana gelebilen iç dudak sarkması için, labioplasti ameliyatları uzman doktor kontrolü altında gerçekleşmektedir. Böylece soruna bağlı olarak çözüm yöntemi üzerinden bireysel olarak kişinin yaşadığı bu sorun ortadan kalkar.

İç Dudak Sarkması Nedir?

İç dudak sarkması özellikle ergenlik döneminden sonra yaşanabilen problemlerden biridir. Genetik sebepler, çevresel faktörler ya da kolajen bağ dokusunun zayıflaması nedeniyle vajinal bölgede yaşanan problemdir. Ülkemizde ve dünyanın birçok farklı ülkesinde, bu probleme karşı ise labioplasti ameliyatları gerçekleşir. Uzman doktor kontrolü altında gerçekleştirilen bu cerrahi müdahale sayesinde, yeniden sağlıklı ve estetik görünüm elde edilir.

Vajinal İç Dudak Hipertrofisi Nedir?

Vajinal bölgede yaşanan iç dudakların sarkık olması, büyük olması veya bazen asimetrik bir dengesizlik ortaya çıkması vajina iç dudak hipertrofisi olarak bilinir. Bu doğrultuda estetik bir ameliyat üzerinden labioplasti operasyonu gerçekleştirilmektedir. Bu konuda sebep olarak birçok farklı sorun ve varyasyon ön plana çıkıyor. Ancak yaşanan görüntünün ve estetik vajina şekil bozukluğunun önüne geçebilmek için, cerrahi müdahale gerçekleştirilir.

Genel olarak doğuştan gelen geldik bir problem olması ile beraber, çevresel faktörlerin de etkisi oldukça büyüktür. Böylece vajinal bölgedeki iç dudak kısmında yer alan kötü görüntü, estetik açıdan ameliyat ile ortadan kaldırılır.

Vajinal İç Dudak Hipertrofisi Nasıl Geçer?

Vajina iç dudak bölgesinde meydana gelen hipertrofisi için en önemli çözüm yöntemi cerrahi müdahaledir. Kişiye özel ve doğru cerrahi teknik yöntemi altında labioplasti gerçekleştirilir. Böylece işlevsel, estetik, hijyenik, sosyolojik ve psikolojik açıdan kişinin yeniden sağlıklı bir noktaya ulaşmasına imkan verilir. Özellikle estetik açıdan olmayan bir durum yaratması ile beraber özgüven kaybı yaratabiliyor. Bu özgüven kaybını ortadan kaldırabilmek için ise labioplasti ameliyatı en önemli çözüm yöntemidir.

Hastane yatışı gerektirmeyen ve 45 ile 90 dakika arasında tamamlanan bu özel ameliyat, uygun koşullar kapsamında lokal anestezi üzerinden gerçekleşir. Ameliyat sonrası ise pansuman tedavisi ve düzenli kontrolü sayesinde, kısa bir sürede kişi yeniden sağlıklı hayatına kavuşabilir. Böylece hamam, sauna, cinsel ilişki ya da spor gibi pek çok aktivite 4 hafta sonra yapılmaya başlanabilir.