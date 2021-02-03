İdrar Tutukluğu Nedir? İdrar Yapamama Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Çoğu insan mesane kontrolü sorunlarını arkadaşları, ailesi ve doktorları ile tartışırken rahat hissetmez.

İdrar Tutukluğu Nedir?

İdrar retansiyonu, mesanenin tamamen veya kısmen boşaltılamaması olarak tanımlanır. Üriner retansiyon, idrara çıkamayacağınız veya idrar yapmaya başlayabileceğiniz zaman mesanenizi tamamen boşaltamayacağınız anlamına gelir.

İdrar yapmaya başlama güçlüğü, mesanenizi tamamen boşaltmada zorluk, zayıf idrar akışı veya birkaç damla akışı, gün içinde az miktarda idrar yapma, mesanenin dolduğunu hissedememe, karın basıncında artış, idrar yapma dürtüsü eksikliği, idrarı mesaneden dışarı çıkarmak için ağır çaba gerekir, sık idrara çıkma vs. semptomlar arasında yer alır.

İdrar Yapamama Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Bir tıkanıklık varsa (örneğin böbrek taşları) idrar, idrar yolundan serbestçe akamaz. Tıkayıcı olmayan nedenler arasında mesane kasının zayıflaması ve beyin ile mesane arasındaki sinyalleri engelleyen sinir sorunları yer alır. Sinirler düzgün çalışmıyorsa, beyin mesanenin dolu olduğu mesajını alamayabilir.

Kanser, böbrek veya idrar taşları, erkeklerde prostat büyümesi gibi hastalıkların belirleyicisi olabilir. Akut idrar tutma, idrara çıkma konusunda ani ve tamamen yetersizliktir. Mesanede (mesane) idrar birikmesi nörolojik patoloji veya anestezi dışında şiddetli ağrıya neden olur. Kronik idrar tutma, mesanenizi tamamen boşaltamama olarak tanımlanır.

Nöromodülasyon dahil olmak üzere idrar retansiyonu için çeşitli tedavi seçenekleri vardır. Diğer tedaviler etkili olmadıysa, nöromodülasyonun nasıl yardımcı olabileceği konusunda doktorunuzla konuşun.

İdrar Yapamama Tedavisi Nasıl Yapılır?

Nöromodülasyon, idrar yapma ile ilişkili mesaneyi ve kasları kontrol eden sinirlere hafif elektriksel uyarılar gönderir. Bu, beynin ve sinirlerin mesanenin düzgün çalışması için iletişim kurmasına yardımcı olur. Nöromodülasyon, cihazı kapatarak veya çıkararak herhangi bir zamanda durdurulabilen geri dönüşümlü bir tedavidir. Obstrüktif üriner retansiyon vakalarında nöromodülasyon önerilmez.

Kas değişiklikleri veya tümörleri olan mesane patolojileri, erkeklerde prostat adenomu, kadınlarda jinekolojik veya pelvik kökenli tümör, üretral darlık, mesane taşı, mesane boynu kapanması, mesanenin kas güçsüzlüğü rahatsızlığa sebep olabilir. İdrarda tutulan maddelerin vücut için tehlike oluşturması muhtemeldir. Aslında, bir enfeksiyon kaynağı olabilirler ve hacimleri, genellikle mesanenin rezerv kapasitelerine kıyasla büyüktür ve tüm organizma için bir risktir.

Akut idrar tutulması, idrarın mesaneden boşaltılmasıyla acil olarak tedavi edilir. İki teknik mümkündür

Genellikle, idrar yoluna bir sonda sokularak mesane kateterizasyonu bu tahliyeye izin verir.