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12.02.2021 - 09:49 |

İdrar Yaparken Yanma Ve İdrar Yollarında Ağrı Neden Olur?

İdrar yollarında ağrı ve idrar yaparken yanma hissinin farklı nedenleri bulunmaktadır. Özellikle kış mevsimlerinde yaşanılan bu durum üşütme ve enfeksiyon kapma sebeplerinden meydana gelmektedir. İdrar yaparken vajinada yanma ve ağrı neden olur sorusu için bulunan yanıtlar, tedavi sürecine yöneltmektedir. İdrarda oluşan yanma ve ağrının nedenlerini derledik.

İdrar Yaparken Yanma Ve İdrar Yollarında Ağrı Neden Olur?
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 Kadınlarda yaşanılan idrar yaparken yanma ve ağrı sorununun çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Vajinaya bulaşan bakteriler idrar yollarına kadar ulaşabilmektedir. İdrar yollarından idrar torbasına ve böbreğe kadar giden bakteriler, bu bölgelerde enfeksiyona neden olmaktadır. Enfeksiyona neden olan bu durum vajinada yanma ve ağrı hissinin başlıca kaynaklarındandır.

 İdrar Yaparken Yanma ve Ağrının Nedenleri Nelerdir?

 İdrar yollarında oluşan enfeksiyon sonucu idrar yollarında ve vajinada ağrı hissedilmektedir. Özellikle idrar yaparken yaşanılan bu ağrı kimi zaman dayanılmaz hale gelmektedir. Kanlı idrar ve idrar yaparken yanma hissi yaşayan kişilerde idrar yolları enfeksiyonu ya da çeşitli enfeksiyon nedenleri bulunmaktadır. Yaşanılan bu ağrının en temel sebeplerinden biri mesane enfeksiyonu, yumurtalıklarda oluşan iltihap, idrar yolu enfeksiyonu, cinsel yolla bulan enfeksiyon çeşitleridir. İdrarında yanma ve ağrı hisseden kişiler derhal uzmana başvurmalıdır.

 İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedenleri Nelerdir?

 İdrar yolu enfeksiyonu nedenleri genellikle bakteri bulaşması ya da kişinin üşütmesi sonucunda oluşmaktadır. Kirli ortamda lavabo ihtiyacının giderilmesi bakteri kapılmasının en temel nedenidir. Aynı zamanda idrar yollarında oluşan enfeksiyon cinsel yolla da bulaşabilmektedir.

 İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

 İdrar yolu enfeksiyonu kişilerde ilk olarak idrar yaparken ağrı ve yanma hissinin yaşanılması ile kendisini göstermektedir. Bunun akabinde sık sık idrara çıkma isteği ve idrarda kan görme durumları da idrar yolu enfeksiyonunun belirtileri arasındadır. İleri seviyeye çıkan enfeksiyon durumunda kişiler yan ağrısı, böbrek ağrısı, mide bulantısı ve kusma, halsizlik ve ateş durumları ile karşılaşmaktadır. Bu belirtileri yaşayan kişilerin derhal doktora başvurması önerilmektedir.

 Genital Bölgede Yaşanılan Ağrı ve Yanma Hissi Nedenleri Nelerdir?

 Genital bölgede yaşanılan ağrı ve yanmanın nedenleri arasında idrar yolu enfeksiyonu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra;

Mesanede oluşan kum ve taşlar

Cinsel yolla bulaşan bakteriler

Sistit

Genital bölgede çıkan mantar ve uçuklar

Genital bölgenin kimyasal ürünler ile temas etmesi

Böbrek taşları ve iltihaplanması

Vajinal enfeksiyon

Mantar enfeksiyonları

Üretrada oluşan enfeksiyon ve bakteriler, idrar yaparken yanma ve genital bölge ağrılarının en temel bilinen sebepleri arasında yer almaktadır. Bu sıkıntıları yaşayan kişiler uzmana başvurarak derhal tedaviye başlamalıdır.

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