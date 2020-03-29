Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Ig (İmmatür Granülosit) Nedir? Ig Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri
29.03.2020 - 21:50 |

Ig (İmmatür Granülosit) Nedir? Ig Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Ig açılımı İmmatür granülosit olan bir tür kan testi olarak kabul edilmektedir. Bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu tespit etmek bu test ile gerçekleşmektedir. Test belli hastalıklara verilen tepkileri ölçmektedir. Böylece bu hastalıkların tespiti önceden yapılmaktadır. Ig sayımı hakkında detaylı bilgiler mevcuttur.

Ig (İmmatür Granülosit) Nedir? Ig Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Ig testi, yeni doğan ve hamile grubuna yapılamayan bir testtir. Ancak bu grupların dışında kalan popülasyonlar için kandaki hastalık riskini ölçmek adına yapılan bir testtir. Kanda olgunlaşmamış granülositler tespit edilmektedir. Bu sayede enfeksiyon, kemik iliği ve iltihaplanma gibi hastalıkların riski erken aşamada tespit edilmektedir.

Ig ( İmmatür Granülosit) Nedir?

Kanda henüz olgunlaşmamış olan granülositlerin tespiti erken dönemde Ig testi yardımıyla yapılmaktadır. Böylece çeşitli risk grubu hastalıkları erken teşhis edilmekte ve tedavi aşamasına geçilmektedir. Bu test hastalıklar güvenli ve hızlı şekilde tespit etmektedir. Bu sebeple sıklıkla kullanılan profesyonel bir yöntemdir. Özellikle yoğun bakım hastalarında tercih edilen bir testtir. Çünkü yoğun bakım hastaları enfeksiyon risklerine açık hastalardır. Erken teşhis edilmediği taktirde kandaki, olgunlaşmamış bakteriler olgunlaşma aşamasına geçmektedir.

Ig testi kemoterapi hastaları için de önem teşkil etmektedir. Büyüyen ve ilerleyen kanser hücreleri hızla durdurulabilir. Ayrıca çok çeşitli hasta grupları için de tercih edilen bir testtir.

Ig Kaç Olmalı?

Ig testi, uzun süre ilaç tedavisi görmüş bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda sıklıkla tercih edilmekte olan bir testtir. Baskılanmış bağışıklık sistemi enfeksiyona karşı direnç geliştiremez. Oldukça hassastır. Bu test birtakım testlerle desteklenerek teşhis ve tanı gerçekleşmektedir. Ig sayımı gerçekleştikten sonra bu değerin yüksek olması halinde tedavi süreci başlamaktadır.

Ig testleri her hastalık için farklı olarak yapılmakta olan teknolojik bir testtir. Her hastalık grubunun bir kodu vardır. Bunlar: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE olarak kabul edilmektedir. IgA testi çölyak hastalığının teşhisi için yapılmaktadır. Normal değeri 20 ünite olarak kabul edilmiştir. 30 ünite ve üstünde olanlar risk grubundadır.

Ig Testi Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri Nelerdir?

Ig testi, yanlarına eklenen bazı kodlarla birlikte çeşitli hastalıkların olgunlaşmamış antikorlarının teşhisinde kullanılmaktadır. Bu hastalıklardan bir tanesi IgA testiyle ölçülen çölyak hastalığıdır. Buğday ürünlerine karşı alerji riskini ortaya çıkaran bu testin yüksek olması halinde sonuç pozitif çıkmakta ve bağışıklık sisteminin zayof olduğu tespit edilmektedir.

Ig testlerinin yüksek çıkmasının sebepleri arasında ilk sırayı baskılanmış bağışıklık sistemi almaktadır. Hepatit B, ilik kanseri, AIDS gibi çeşitli hastalıkların tedavi sürecinden sonra bağışıklık sistemi ilaçlarla baskılanır. Bu durum, bağışıklık sistemini risklere açık hale getirmektedir. Bu noktada Ig testleri pozitif çıkmaktadır. Pozitif çıkan test grubu için tanı ve tedavi süreci erkenden başlatılmaktadır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ay bugün İkizler’e geçti. Bugün ziyaretler ve görüşmeler açısından canlı bir gün olabilir. Aynı zamanda zihinsel alanda daha aktif ve meraklı da olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konularda ve alışverişlerde daha özenli olmaya bakmalısınız. Alışverişlerde duygusal davranarak bütçenizi zorlama riski var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken pek çok konuda daha istekli ve girişken olabilirsiniz. Aynı zamanda annenize ya da aileye ait konular da sizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün düşünmeden hareket etmemeli ve daha gerçekçi olmaya bakmalısınız. İlişkilerle ilgili hassasiyetler ve gizli durumlar dikkat çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizde daha pozitif olmaya bakmalısınız. Belki arkadaşlar ve gruplarla ilgili bir konu sizi bu dönemde daha hassas kılıyor olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün sizi harekete geçiriyor. Bugün enerjik ve mücadeleci olabileceğiniz bir gününüzdesiniz. Çok şey başarabilir ve başkalarının da dikkatini çekebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi daha canlı ve yaratıcı hissedebileceğiniz olanaklar var. Uzaklar, yolculuklarla ilgili gelişmeler de gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi duygusal açıdan meşgul edebilecek bazı hassasiyetler gündeme gelebilir. Ortaklı parasal konular üzerinde de düşünmek gerekiyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ya da ortaklaşa konular içinde daha aktif olmanız gerekebilir. Duygusal alanda karşınızdaki kişiyi daha çok dinlemeye bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün işler ve meşguliyetler gündeme gelebilir. Daha kararlı davranarak verimli sonuçlar da elde edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün İkizler’de. Bugün sevdiklerinizle bir arada olmak ve mutlu olmak konusunda daha coşkulusunuz. Ancak duygusal alanda abartılardan uzak durmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eve ait işler ve tamamlanması gereken konular var. Duygusal açıdan daha esnek davranmak yerinde olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkKarın Germe Estetiği
Fazilet Seyitoğlu
Fazilet SeyitoğluKORONAVİRÜS VE ÇOCUK
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakOnline Terapi
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu Özkal
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu ÖzkalPanik Salgınını Durduralım
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluKorona’dan Korunmak!
 Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginBel Fıtığı İyileşir mi ?
Melis Güvenç
Melis Güvençİddiam yok herkese saygım var
Psk. Dan. Gizem KOLÇAK
Psk. Dan. Gizem KOLÇAKKüçük Mü Kara Balık
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluEvde nasılsınız?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluOnline Sergiye Buyrun
En Çok İzlenen Videolar
Portakallı mermer kek tarifiPortakallı mermer kek tarifi
Corona virüse karşı en etkili el yıkama yöntemiCorona virüse karşı en etkili el yıkama yöntemi
16-22 Mart Gökyüzü Enerjileri16-22 Mart Gökyüzü Enerjileri
Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifiSarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gran Nedir? Gran Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Gran Nedir? Gran Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Corona virüs hava yoluyla bulaşmıyor

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Corona virüs hava yoluyla bulaşmıyor

Lipaz Nedir? Lipaz Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Lipaz Nedir? Lipaz Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Laktat Nedir? Laktat Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Laktat Nedir? Laktat Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Sıradaki Haber