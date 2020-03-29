Ig (İmmatür Granülosit) Nedir? Ig Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Ig testi, yeni doğan ve hamile grubuna yapılamayan bir testtir. Ancak bu grupların dışında kalan popülasyonlar için kandaki hastalık riskini ölçmek adına yapılan bir testtir. Kanda olgunlaşmamış granülositler tespit edilmektedir. Bu sayede enfeksiyon, kemik iliği ve iltihaplanma gibi hastalıkların riski erken aşamada tespit edilmektedir.



Ig ( İmmatür Granülosit) Nedir?



Kanda henüz olgunlaşmamış olan granülositlerin tespiti erken dönemde Ig testi yardımıyla yapılmaktadır. Böylece çeşitli risk grubu hastalıkları erken teşhis edilmekte ve tedavi aşamasına geçilmektedir. Bu test hastalıklar güvenli ve hızlı şekilde tespit etmektedir. Bu sebeple sıklıkla kullanılan profesyonel bir yöntemdir. Özellikle yoğun bakım hastalarında tercih edilen bir testtir. Çünkü yoğun bakım hastaları enfeksiyon risklerine açık hastalardır. Erken teşhis edilmediği taktirde kandaki, olgunlaşmamış bakteriler olgunlaşma aşamasına geçmektedir.



Ig testi kemoterapi hastaları için de önem teşkil etmektedir. Büyüyen ve ilerleyen kanser hücreleri hızla durdurulabilir. Ayrıca çok çeşitli hasta grupları için de tercih edilen bir testtir.



Ig Kaç Olmalı?



Ig testi, uzun süre ilaç tedavisi görmüş bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda sıklıkla tercih edilmekte olan bir testtir. Baskılanmış bağışıklık sistemi enfeksiyona karşı direnç geliştiremez. Oldukça hassastır. Bu test birtakım testlerle desteklenerek teşhis ve tanı gerçekleşmektedir. Ig sayımı gerçekleştikten sonra bu değerin yüksek olması halinde tedavi süreci başlamaktadır.



Ig testleri her hastalık için farklı olarak yapılmakta olan teknolojik bir testtir. Her hastalık grubunun bir kodu vardır. Bunlar: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE olarak kabul edilmektedir. IgA testi çölyak hastalığının teşhisi için yapılmaktadır. Normal değeri 20 ünite olarak kabul edilmiştir. 30 ünite ve üstünde olanlar risk grubundadır.



Ig Testi Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri Nelerdir?

Ig testi, yanlarına eklenen bazı kodlarla birlikte çeşitli hastalıkların olgunlaşmamış antikorlarının teşhisinde kullanılmaktadır. Bu hastalıklardan bir tanesi IgA testiyle ölçülen çölyak hastalığıdır. Buğday ürünlerine karşı alerji riskini ortaya çıkaran bu testin yüksek olması halinde sonuç pozitif çıkmakta ve bağışıklık sisteminin zayof olduğu tespit edilmektedir.



Ig testlerinin yüksek çıkmasının sebepleri arasında ilk sırayı baskılanmış bağışıklık sistemi almaktadır. Hepatit B, ilik kanseri, AIDS gibi çeşitli hastalıkların tedavi sürecinden sonra bağışıklık sistemi ilaçlarla baskılanır. Bu durum, bağışıklık sistemini risklere açık hale getirmektedir. Bu noktada Ig testleri pozitif çıkmaktadır. Pozitif çıkan test grubu için tanı ve tedavi süreci erkenden başlatılmaktadır.