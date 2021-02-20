Igg Nedir? Igg Antikor Testi Nasıl Yapılır, Hangi Hastalıkları Tespit Etmek İçin Kullanılır?

Sağlıklı bir yaşam sürebilmek ve olası durumları tespit edebilmek için pek çok test gerçekleştirilir. Uzman bir doktor kontrolünde yapılan bu testler, ayrıca bağışıklık sisteminin ne kadar güçlü olup olmadığı konusunda da bilgi sağlar. Bu sebepten dolayı periyodik olarak yapılacak olan testler, önceden tespit etme fırsatı tanır.

IgG Nedir?

En merak edilen testler içerisinde ıgG testi gelir. Genel olarak bakılacak olursa bu testler antikor testidir. Özellikle vücuttaki bakteri ve virüsler üzerinden tespit etme noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder. Aynı zamanda bağışıklık sistemi üzerine de kullanılan önemli bir test olarak öne çıkıyor.

IgG Antikor Testi Nasıl Yapılır?

IgG antikor testi genel olarak hızlı tanı kitleri kullanmak suretiyle gerçekleştirilir. Özel olarak test için hazırlanmış olan bu kitler etkin bir şekilde teslim yapılmasına imkan tanır. Üstelik bu yöntem evde de uygulanabilmektedir ve 15 dakika içerisinde sonuç vermektedir.

Ancak daha garantili bir yöntem olarak laboratuvar ortamındaki kan testi öne çıkar. Bu durum daha kesin ve net bir bilgi sağlar. Büyük bir titizlik içerisinde ve laboratuvar ortamında yapılan bu testler, birkaç gün içerisinde sonucun çıkmasını sağlamaktadır. Böylece ortaya çıkan sonuçlar karşısında uzman doktorlar buna göre tedavi uygular.

IgG Antikor Testi Hangi Hastalıkları Tespit Etmek İçin Kullanılır?

Antikor testleri genel olarak kişinin bağışıklık sisteminin ne kadar güçlü olup olmadığı hakkında bilgi verir. Ancak aynı zamanda ıgG gibi önemli antikor testleri birçok farklı rahatsızlığı anlaşılmasını sağlar. Bunlar içerisinde bakteri ve virüsler ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda bulaşıcı hastalığa maruz kalmış kişilerin de yaşadığı problem bu şekilde ortaya çıkar. Böylece yapılan test ile beraber sonuçların üzerinden, hastalığa bağlı olarak tedavi yöntemleri ele alınır ve düzenli olarak uygulanır.