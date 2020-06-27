Ihlamur Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Yaprakları, çiçeği ve kabuğu ile beraber ıhlamur ağacı büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda odun olarak pek çok farklı sektör için kullanılmaktadır. Mahkeme ağacı olarak da bilinen ıhlamur ağacı, özellikle Orta Avrupa döneminde bu ağacın gölgesinde mahkemeleri kurulduğu biliniyor. Kullanım amacına göre içim lezzeti ile şifası nedeniyle pek çok kişi yetiştirme noktasında bilgi almaya çalışıyor.



Ihlamur Ağacı Özellikleri



Nazenin bir ağaç türü olarak öne çıkan ıhlamur ağacı; çiçekleri, yaprağı ve kabuğu ile beraber odun açısından da pek çok farklı alanda değerlendirilmektedir. Çayını yudumlamak, gölgesinde dinlenmek ya da odunu ile kabuğundan faydalanmak gibi birçok olanak tanımaktadır. Soğuk algınlığı ve uykusuzluk gibi daha pek çok sağlık açısından oldukça önemli bir potansiyel teşkil ettiğini söylemek mümkündür.



Morfolojik açıdan ele alındığı zaman ıhlamur ağacı ebegümecigiller ve ıhlamurgiller familyasına aittir. Aynı zamanda Tilia cinsinden olduğu da biliniyor. Küçük ağaççık ya da çalı cinsinden de türlerinin bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır. Her ne kadar çalı cinsi nadir görülse de boyutları 30 metreye kadar çıkabilmektedir.



Işıklı ve sıcak iklimleri seven bir ağaç olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda geçirgenliği yüksek, serin ve derin toprakları sevmektedir. Zengin mineral ve besin depolamak ile beraber, ılımlı, kireçli ve humuslu bu toprakları sevmektedir.



Ihlamur Ağacı Nasıl Yetiştirilir?



Şifalı etkisi ile pek çok farklı fayda sunan ıhlamur ağacı özellikle yüksek aydınlık alan sıcak bölgelerde yetiştirilmektedir. Daha çok daldırma ve tohum üzerinden üretilir. Humuslu ya da kireçli ve serin toprakları üzerine ekim yapılması gerekmektedir. Zengin kaynak ve mineral deposu olan topraklarda daha hızlı şekilde yetişmektedir.



Fide boyutuna geldikten sonra küçük sürgünlerin nakli gerçekleştirilmesi gerekir. Daha çok ilkbaharın sıcak aylarında güçlü bir köke sahip olan fideler tercih edilmelidir. Daha sonra yaz boyunca çok dikkatli olunmalı ve gübreleme ile beraber düzenli şekilde sulama yapılması gerekmektedir.