Ihlamur neye iyi gelir? Ihlamur çayı nasıl demlenir, hangi hastalıklardan korur?

Ihlamur, kendi adını taşıyan ağacın yapraklarından elde edilen bir tür çaydır. Ihlamur ağacının yapraklarının kurutulmasının ardından çay olarak demlenebilen bir bitkidir. Hoş bir kokusu vardır ve bu koku sayesinde doğada çok çabuk bir şekilde fark edilebilir.



Ihlamur Neye İyi Gelir?



Ihlamur, birçok hastalığın tedavisinde direk olarak yardımcı besin şeklinde tavsiye edilir. Pek çok kişi

ıhlamur neye iyi gelir sorusunun cevabını merak etmektedir. Ihlamurun özellikle kış aylarında sıkça tüketilmesi gerekmektedir. Ihlamur şu hastalıklara iyi gelmektedir:

- Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayarak sindirimi kolaylaştırır.

- Kalp çarpıntılarına iyi gelir.

- Hazımsızlığa iyi gelir.

- Boğaz ağrıları için en çok tüketilen çaydır.

- Safra kesesinin rahatlamasına yardımcı olur.

- Kas spazmlarını giderir.

- Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar.

- Karaciğer rahatsızlıklarında da sık sık tüketilmesi önerilir.

- İshali hafifletir.

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

- Stresi alarak rahatlama hissini artırır.

- Migren ağrılarını hafifletir.

- Gribe ve nezleye oldukça büyük faydası bulunmaktadır.

- Terlemeyi sağlar, ateş düşürmede etkilidir. Bunların yanı sıra özellikle kış aylarında soğuk algınlığından ötürü oluşan öksürüklere iyi gelir.



Ihlamur Çayı Nasıl Demlenir?



Ihlamur çayı, filtre yöntemi ve geleneksel demleme yöntemiyle yapılabilir. Geleneksel klasik demleme yönteminde sıcak suyun içine konulan ıhlamur kaynamanın ardından 5-8 dakika aralığında bekletilerek demlemeye bırakılmalıdır. Ardından limon ile de içilebilir. İçine bal, şeker ve nane yaprağı konularak farklı bir tat elde edilebilir. Filtre yönteminde ise yine sıcak suyun içine konulan ıhlamurların 5-8 dakika karıştırılarak özünün çıkması sağlanır. Bu sürenin fazla olması ıhlamurun acı bir tadı olmasına sebep olur.



Ihlamur Hangi Hastalıklardan Korur?



Ihlamur birçok hastalığa iyi geldiği gibi, pek çok rahatsızlıktan da insan vücudunu koruyucu bir etkiye sahiptir. Bu hastalıkların başında soğuk algınlığı, nezle ve grip gelmektedir. Ihlamur, bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkiye sahiptir. Bu hastalıkların yanı sıra migren, astım, kalp rahatsızlıkları, mide hastalıklardan da koruyarak, bu hastalıklara ve bağlı olan diğer rahatsızlıkların da önüne geçebilmektedir. Ayrıca sinir sistemine iyi geldiği bilinmektedir. Bu nedenle de beden sağlığı kadar, ruh sağlığını korumak içinde ıhlamur tüketilmesi gerekmektedir.