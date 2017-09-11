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11.09.2017 - 11:55 |

İki can besliyorsun, ye (!)

“İki can besliyorsun, ye!” inanışıyla sürdürülen dengesiz beslenme ve fazla kilo alımı, hem hamile kadınlara hem de bebeğe ciddi zararlar veriyor.

İki can besliyorsun, ye (!)
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“İki can besliyorsun, ye!” inanışıyla sürdürülen dengesiz beslenme ve fazla kilo alımı, hem hamile kadınlara hem de bebeğe ciddi zararlar veriyor. Genel Cerrahi & Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Üstün, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Genel Cerrahi & Obezite ve Metabolizma Cerrahisi UzmanıOp.Dr. Murat Üstün, hamile kadının ne kadar yemesi gerektiği ile ilgili gerçek anlamda bir fikri olmayan ailelerin, hamile kadına daha fazla yemesi için baskı yapmasının hem anneye, hem de bebeğe zarar verebileceğini belirtiyor. 15 yıldan uzun süredir obezite ve obezite cerrahisi üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan Op.Dr.Murat Üstün, çalışmalarını sürdürdüğü İngiltere’deki güncel bir yayınıyla bu konuya dikkatleri çekiyor.

Üç kadından ikisi bilgi sahibi değil

Murat Üstün, Diabetes UK, British Heart Foundation ve Tesco tarafından oluşturulan National Charity Partnership tarafından yürütülen bir anket çalışmasının, hamile kadınların üçte ikisinden fazlasının (% 69) gebelik sırasında ne kadar fazladan kalori almaları gerektiğini bilmediklerini ortaya çıkardığını söylüyor.

Üstün, yapılan araştırmaların sonuçları ve yanlış inanışlar hakkında şunları belirtiyor: “On kadından altısı (% 63) çevrelerindeki insanlardan daha fazla yemeleri için baskı gördüklerini, % 14’ü ise bu baskının sürekli olduğunu bildiriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Kraliyet Koleji, NCP ile birlikte “iki can besliyorsun, ye” mitinin geçersiz olduğunu kanıtlamak ve gebelik sırasında sağlıklı seçimler yaparak sağlıksız kilo almanın önlenebileceğini kanıtlamak üzere çalışıyor.Resmi NICE kılavuzları, gebeliğin ilk 6 ayı boyunca aslında enerji gereksiniminin artmadığını ortaya koyuyor. Gebeliğin son üç ayında ise kadınların sadece günlük 200 kalori fazladan almaya ihtiyaçları olduğu bildiriliyor.

Bu da iki parça tam tahıllı tost veya küçük bir avuç ceviz ya da kuru meyveye karşılık geliyor. Buna rağmen gerek anne adaylarının, gerekse ailelerin tahminleri bunun çok daha üstünde.Ankete göre, hamile kadınların üçte biri her gün ekstra 300 kaloriye ihtiyaçları olduğunu, on kadından altısı da ilk ve ikinci üç aydan itibaren ekstra kalori tüketmeleri gerektiğini sanıyor. Dört kadından biri, “iki can besleme” özrünün arkasına gizlenerek sağlıksız atıştırmalıklar tükettiklerini itiraf ediyor.”

Fazla kilo ciddi sağlık riskleri barındırıyor

Hamilelikte fazla kilo alma ve aşırı beslenmenin ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini dile getiren Üstün, şu uyarılarda bulunuyor: “Gebelik sırasında gereksiz kalori tüketerek gereğinden fazla kilo almak hem anne, hem de bebeğin sağlığını tehlikeye sokabilir. Gebeliği sırasında fazla kilolu ya da obez olan kadınlarda düşük ve gebelik diyabeti gelişimi, preeklampsi ve yüksek tansiyon gelişmesi riskinin arttığı bilinmektedir. Aynı zamanda bu kadınlarda prematüre doğum, sezaryen ihtiyacında artma, doğumdan sonra kanama veya hayatı tehdit eden bir pıhtılaşma problemi görülmesi riski de izlenmektedir.

Ek olarak, fazla kilolu kadınlar daha yüksek doğum ağırlıklı, obez olma veya ciddi sağlık problemi yaşama riskleri daha yüksek olan bebekler doğururlar.Yine araştırmada kadınların yüzde 44’ü, en büyük korkularının gebelikte aldıkları kiloları doğumdan sonra verememek, onda biri gebelik diyabeti gelişmesi, yüzde 11’i de hipertansiyon gelişmesi olduğunu söylemiştir.”

Gebe kadınların kalori ihtiyacının sanıldığı gibi normal bir insanın iki katı olmadığını vurgulayan Üstün, kalori ihtiyacının son 3 ayda ortaya çıktığını, bunun ise günde sadece 200 kalori olduğunun altını çiziyor. Üstün, gebelik sırasında çevreden gelen ve hamile kadını fazla gıda tüketmeye itecek hiçbir etkiye itibar edilmemesi gerektiğini, bunun hem hamile kadın hem de bebeğinin sağlığı açısından önemli olduğunu vurguluyor.

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