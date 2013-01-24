İki hamilelik arasındaki süre ne kadar olmalı?

Doğum kontrol yöntemlerinin henüz çok gelişmediği dönemlerde kadınlar daha sık hamile kalıyordu.



Günümüzde ise kadınların kariyerleri açısından çocukları arasında daha fazla yıl bıraktığı görülüyor. Peki, iki bebek arasında ne kadar süre olmalıdır?



Araştırmalar doğumdan sonraki 6 ay içerisinde tekrar gerçekleşen hamileliklerin yüksek risk altında olduğunu gösteriyor. Vücudun hamileliğin gereksinimlerini karşılamak için kendini toparlaması gerekiyor. Ancak 5 yıldan fazla zaman aralığı da düşük kilolu bebek riskini arttırıyor. Sağlık açısından bakıldığında 2-3 yıl ideal görülüyor.