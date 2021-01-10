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10.01.2021 - 13:56 |

İkiz Gebelik Belirtileri Nelerdir? İkiz Bebeğe Hamile Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

İkiz gebelik birçok kişinin hayal ettiği bir durumdur. Genel olarak kadınlar birden fazla bebek taşıdığını sürekli düşünmektedir. Bundan dolay kişiler belirli vücut kontrolleri veya tıbbi kontroller ile ikiz gebeliklerini öğrenebilirler. Sizler için ikiz gebelik hakkında bulunan bütün bilgileri detaylı bir şekilde derledik.

İkiz Gebelik Belirtileri Nelerdir? İkiz Bebeğe Hamile Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?
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 İkiz gebeliği en iyi öğrenmenin yolu, ultrason kontrolüdür.

 İkiz Gebelik Belirtileri Nelerdir?

 Birçok bayan hamileliklerinde birden fazla bebek taşıdığını inanır. İkiz hamileliğin tespitinin en kesin yolu ultrasondur. İkiz hamilelik bulguları alttaki belirtilerle tespit edilir;

 Ultrason belirtisi ikiz hamilelik tespitinin en kesin yolu.

 Dopler ile kalp sesi 3. aydan sonra bebek kalp sesi dopler makineyi ile tespit edilebilir. Deneyimli hekim birden fazla bebek kalp sesi olduğunu anlar.

 İkiz hamileliklerde beta hCG seviyesi tek hamileliğe göre çoğalır. Ancak her yüksek beta hCG çoğul hamilelik anlamına gelmez. Mol hamilelik üzüm hamileliği ve bazı kanserlerde beta hCG çok fazla çoğalabilir.

 AFP bebeğin karaciğerinden salgılanan bir protein. İkiz hamileliklerde AFP ölçümü yüksek olur. 3′lü test sırasında çoğul hamileliklerde klasik bedelden fazla olacağı için test neticelerinin yanlış olmasına neden olur.

 Hamilelik yaşı tespit edilirken karın büyüklüğü de kullanılabilir. İkiz hamileliklerde hafta ilerledikçe karın büyüklüğü fundus tepe noktası beklenenden daha fazla olur.

 Genellikle ikiz hamilelikte kilo alımı tek hamileliğe göre daha fazla olur. Ancak fazla kilo alımının başka nedenlerden de olabileceği unutulmamalı.

 İkiz hamileliklerde bulantı ve kusmanın şiddeti ve süresi daha fazla olur.

 İkiz hamileliklerde bitkinlik daha fazla olur. Bunun nedeni bebekler için bedenin daha fazla gıda vermesi. Fazla bitkinlik ayrıca stres, iş ve başka sebeplerden de olabilir.

 İkiz Bebeğe Hamile Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

 İkiz hamilelik ultrasonla tespit edilebilmektedir. İkiz hamileliğin kendini belirli etmeye başlaması 5. ve 6. haftalarda netleşir. Ultrason görüntülerinde iki adet kese varsa, bu ikiz hamileliğin var olduğu anlamına gelebilmektedir. Ancak bu ikiz hamileliğin yalnızca yaradılış düzeyidir. Bazen bu iki fetüsten biri büyürken değişiğinin gelişimi durur ve kaybolur. Bunun sebebinin ikiz eşte kromozomsal meselelerin bulunduğu ve bu surattan büyüyemeyerek kaybolduğu olarak açıklanmaktadır.

 İşte bu surattan, ikiz bebeklerin varlığı kesin olarak ancak 7. ve 8. haftalarda netleşebilmektedir. Zira bu haftalarda bebeklerin kalp atımları başladığından ultrasonda iki değişik kalp atımının dinlenmesi ikiz hamileliğin var olduğunu gösteren en ehemmiyetli göstergedir. İkiz bebeklerinizin tek yumurta ikizi mi yoksa çift yumurta ikizi mi olduğunu bilmek için de 9. ile 14. haftalar arasındaki hakimiyetleri beklemek gerekir.

 İkiz ve Çoğul Hamilelik Nedir?

 İkiz hamilelikler çoklu hamilelikler arasında en sık görülenidir. Klasik yolla bilinen hamileliklerin 80'inden birini ikiz hamilelikler oluşturmaktadır. Tüp bebek ya da ilaç rehabilitasyonu ile yapılan hamileliklerde ikiz hamilelik oranı daha da çoğalmaktadır. İkizler çift ve tek yumurta ikizleri olarak ikiye ufalar. Tek yumurta ikizleri, döllenmiş bir yumurta dağıldığında ve iki adet fetus formuna gelmektedir.

 Tek yumurta ikizleri genel olarak tek bir alanı paylaşabilir veya ayrı bölümlerde durabilir. Her birinin ayrı kesesi olabilir. Genetik olarak, iki bebek benzer özelliklere sahiptir, aynı cinsiyette olurlar ve aynı fiziksel özellikleri taşırlar. Çift yumurta ikizleri ise en yaygın ikiz cinsi, iki ayrı yumurta iki değişik sperm tarafından döllendiğinde ortaya çıkar. Her ikizin kendi plasentası ve amniyotik kesesi vardır.

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