İkranur İsminin Anlamı Nedir? İkranur Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İkranur Arapça kökenli bir isimdir. Fakat bu isim Kur'an da geçmez.



İkranur Ne Demek?



İkranur her şeye Allah'ın ismi ile başlayan nurlu bir insan anlamında kullanılmaktadır. Bu isim kız çocuklarına verilir. Arapça da bulunan İkra ve Nur kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.



İkranur isminin çocuklara konmasında herhangi bir sakınca bulunmaz. Hatta anlamının güzel olması sebebi ile de bu ismin çocuklara konulması önerilmektedir. İkranur isminin kız çocuklarına konulmasının dinimiz gereğince de herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. Bu isim caizdir.



İkranur isminde olan kişiler bir hayli duygusal kişilerdir. Hassas bir bünyeleri bulunmaktadır. Aşk hayatlarında ve iş yaşamlarında ise oldukça başarılı insanlar olurlar. Biraz kararsız bir yapıları bulunur. Bir konuda karar verecekleri zaman tereddüt yaşayabilirler. Olaylar karşısında mantıklı düşünüp bu yönde karar verebilirler. Sağduyulu insanlardır ve bunun yanında 6. hisleri de çok gelişmiştir.



Aceleci bir yapıları yoktur. İşlerini sindirerek ve yavaş yavaş yaparlar. İkranur ismindeki kişiler oldukça paylaşımcı ve yardım sever insanlar olurlar.



İkranur İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



İkranur Arapça kökenli bir isim olmasına karşın bu isim Kur'an'da geçmez. Fakat bu ismin kız çocuklarında konmasında hiç bir sakınca yoktur. İkranur isminin anlam olarak ve kültürümüzde hiç sakıncası bulunmamaktadır. Bu ismin kız çocuklarına verilmesi caizdir.



İkranur ismi İkra ile Nur kelimelerinden türetilmiş olan bir isimdir. Anlamı Her şeye Allah'ın adı ile başlayan Nur'lu kişi anlamındadır. Yani anlamı oldukça güzeldir. Çocuklarına bu ismi koymayı düşünen anne ve babalar tereddüt etmeden koyabilirler. Bu isimde olan çocuklar oldukça başarılı olurlar.