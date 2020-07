İleri yaşta gebelikte Down Sendromu riski

Becerik, “Özellikle 35 yaşından sonra gelişen gebeliklerde bebekte 'Down Sendromu' görülme oranı artıyor. Dünyada gebelikte kullanılan sınır yaş 35’tir.” dedi.



Cihan TV Network Gündem Artı programının konuğu olan Dr. Tuğba Becerik, anne adaylarının hamilelik sürecini sağlıklı geçirmesi için önerilerde bulundu. Gebeliği ilk 3 ay ikici 3 ay ve son 3 ay olarak tanımladıklarını söyledi. Hamilelikte ilk 3 ay ve son 3 ayın gebeler için sıkıntılı bir dönem olduğunu aktaran Becerik, "Ortadaki 3 ay ise gebelerimizin en mutlu olduğu dönemdir. Psikolojik anlamda ve diyet anlamında ilk 3 ayda ve son 3 ayda doktorlar daha fazla müdahil oluyorlar. Gebelik düşünen kadınlara uygun kiloda olduğunda hamile kalmayı öneriyoruz. Vitaminlerin hamile kalmadan 3 ay önce kullanmaya başlanması gerekiyor. çünkü her sağlıklı kadının depolarındaki folik asit gebeliğinin ilk 3 ayında yetmeyebilir. Buda bebekte sakatlıklara neden olabilir. Ispanak, turunçgiller, brokoli, semizotu, yeşil yapraklı sebzeler, kuru fasulye, nohut, pirinç, yumurta sarısı, ekmek, makarna. Tüm bu gıdalar folik asitten zengin doğal kaynaklardır ama bu gıdalar bolca tüketilirse de folik asit desteği yine de yapılmalıdır.” diye konuştu.



Hamilelikte mide şikayetlerinin arttığını söyleyen Becerik, şöyle devam etti: “Bu dönemde asitli içeceklerden uzak durmak gerekiyor. sütün, yumurtanın ve etin tüketilmesi gerekiyor. Hamilelikte hamur işinin de çok fazla tüketilmemesi gerekiyor. Gebelikte kadınların ortalama 13 kilo alması gerekiyor. Bu alınan 13 kilonun 7’si bebeğe ait 6 kilosunu ise anne adayları kilo olarak alabilirler. Hamile hastalarımız canı tatlı istediğinde hemen şerbetli tatlı veya çikolata değil de onun yerine dondurma yiyebilirler. Dondurma harika bir mide bulantısı engelleyicidir. Mide bulantısını geçirir.”



Hamilelik döneminde diyabetin ortaya çıkabildiğini belirten Becerik, şunları kaydetti: “Diyabet gebelik öncesinde biliniyorsa öncelikle kan şekerinin; diyet, ilaç veya insülin ile kontrol altına alınması gerekiyor. Bazı durumlarda hamileliğe bağlı şeker de gözlenebiliyor. Hamilelik şekerinin gelişip gelişmediğinin anlaşılabilmesine yönelik tetkiklerin 24 ile 28. haftalarda yapılması gerekiyor. Hamileliğe bağlı meydana gelen şeker, genellikle 24. haftada ortaya çıkıyor ve bu haftadan önce gelişen şeker sorunu çoğunlukla gebelikten önce var olan ancak tespit edilmemiş bir diyabet hastalığına bağlı oluyor. 24. hafta sonrasında hamilelik ile gelişen şeker, doğum sonrasında genellikle geçiyor. Ancak bu hastalar ilerleyen yaşlarda şeker hastası olabilirler. Bu hastaların çocuklarında şeker hastalığı çıkabilir. Bu hastaların ailesinde şeker hastası olan vardır. Buda bu kişiler ilerleyen yaşlarda şeker ile karşılaşacaklar demektir.”



Son yıllarda kadınlarda evlilik yaşının ve çalışma oranının artması ile hamile kalma yaşının önemli oranda artış gösterdiğine dikkat çeken Becerik, “Hamilelik yaşı 30 hatta 40'a kadar yükselmiş durumda. Özellikle 35 yaşından sonra gelişen gebeliklerde bebekte 'Down Sendromu' görülme oranı da artıyor.35 yaşından sonra kadın yumurtalıkları yaşlanmaya başlıyor. Yumurtalarda yumurta üretimi defekte olmaya başlıyor. Defekte üretiminden sonra sakat bebekler olabiliyor. Dünyada gebelikte kullanılan sınır yaş 35’tir. Bu yaştan sonra bir takım testler yapılması gerekiyor. Bu testler ile bebekte genetik problemler tespit edilebiliyor. Tetkikler sonrasında aile bebeğin genetik durumu ve ilgili alternatifler konusunda bilgilendiriliyor.” ifadelerini kullandı.