İleus Nedir? İleus (Bağırsak Tıkanıklığı) Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

Bağırsaklar; yapısı itibariyle çok uzun organlardır. Bununla beraber tüketilen gıdalar, öğütüldükten hemen sonra epeyce yol kat ederler. Bağırsakları bu durumu dalgaya benzer hareketlerle gerçekleştirmektedirler. Peristalsis şeklinde bilinen kas kasılmaları, sindirilen yemeği ileri doğru hareket ettirerek, görevini yerine getirir. Bu işlemler devam ederken ortaya çıkan sinir ve kas sıkışmaları, hareketleri yavaşlatıp engellerse bağırsaklarda, sıkışma meydana gelir. Bunun neticesinde ağrı ve çıkarılmayan gaz sorunuyla karşılaşılır.

İleus Nedir?

Bağırsak fonksiyonlarının bozulması ve bağırsaklarda tıkanmanın varlığına ileus adı verilir. Bağırsak içindeki kapsamın ilerleyen hareketleri bozulur. Distale doğru geçişte, yavaşlama ya da engellenme olabileceği gibi tam şekilde durmuş olabilir. Bu durum; bağırsak lümenini tıkayan sebeplerden ötürü ortaya çıkar.

İleus (Bağırsak Tıkanıklığı) Belirtileri Nelerdir?

Bütün hastalarda hastaneye başvurma nedenleri arasında gaz- gaita çıkışının olmaması ve karın ağrısı şikayeti bulunur. Bununla beraber ağrı; şiddetli kramp ağrısına benzer. Bulantı, kusma gibi durumlarda ileus hastalığının belirtileri içerisindedir.

Mekanik ince bağırsak tıkanmasında ağrı çok sık bir şekilde; aralıklı, başladıktan sonra birkaç dakika devam edip duran, göbek deliğinin etrafında ve tüm karında yaygın bir şekilde görülmektedir. Bağırsak duvarının hareket bozukluğuna bağlı olarak görülen tıkanmalarda ağrı; devamlı ve daha az şiddetli görülür. Tıkanıklık; bağırsağın mideden sonraki başlangıç bölümünde genelde safra içerikli kusma görülmektedir. Daha ileri olan tıkanıklarda dışkı içeriği ve bulanık kusmalar görülmektedir.

Bağırsak tıkanmalarındaki belirtiler karın ağrısı, gaz çıkışlarında ve bağırsak hareketlerinde aşırı azalma veya gaita çıkışının görülmemesi şeklinde tanımlanabilir. Kabızlık, hasta bireyde belli bir süredir görülebilir, kısmi veya bütün bağırsağı etkileyen tıkanıklarla birlikte olabileceğinden kabızlık dikkate alınmalıdır.

İleus Nasıl Tedavi Edilir?

Bağırsak tıkanmasının sebebine göre tedavi planlanması yapılmalıdır. Bağırsak tıkanıklığının sebebi mekanik engel değil ise, engelin kaldırılması adına ameliyat gereklidir. Ameliyat ile mekanik engel ortadan kaldırılmaktadır. Örnek olarak engel; karın içi yapışıklıksa yapışıklık kaldırılır, kanserse kanserli bölge alınır. Bunun dışında engel, fıtık içerisinde bağırsak sıkışması ise bağırsak fıtığın içerisinden çıkarılarak, fıtık tamiri yapılmaktadır veya engel bağırsağın kendi etrafında dönmesinden kaynaklıysa bu durum düzeltilir. Kısaca, ileus hastalığına neden olan durum neyse o durum ortadan kaldırılır. Bu şekilde ileus tedavi edilebilir. İleus tedavisine geç kalmamak sağlık açısından çok önemlidir.