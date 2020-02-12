İlişkide istenilen kadın nasıl olunur?

İlişkinizi daha iyi hale getirmek, istenilen kişi olmak ve partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirmek bazı durumlarda kafa karıştırıcı olabilir. Ancak birkaç küçük davranış değişikliği ve doğru iletişim teknikleri ile bu durumun üstesinden gelebilirsiniz.

Sevgililer Günü'ne özel PembeNar TV'ye konuk olan Yazar ve İlişki Koçu Adil Yıldırım, sizin için ilişki hakkındaki tüm soruları cevapladı.