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29.10.2020 - 10:47 |

'İlk seçenek olarak aspirin kullanmayın'

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, diş ağrısı çekenler için önerilerini paylaşırken; ilk seçenek olarak aspirinin kullanmaması gerektiği açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

'İlk seçenek olarak aspirin kullanmayın'
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Diş Hekimi Pertev Kökdemir, öncelikle ağrıyan diş üzerinde ve dişlerin arasında bulunan gıda artıklarının diş fırçası ve diş ipi kullanarak temizlenmesini ve yarım su bardağına yarım çay kaşığı tuz ilave ederek tuzlu su ile ağzın iyice çalkalanmasını tavsiye ediyor.

Aspirin ya da herhangi bir ağrı kesici kullanılması halinde, bu ilaçlar diş etinde veya çevre yumuşak dokularda tahrişe yol açabilir ve bu da diş ağrısının yanında ikinci bir ağrının oluşmasına sebep olabilir.
Tekrarlayan ve geçmeyen ağrının sebebinin bulunması için diş hekimine gitmeniz ve diş sağlığınızın devamlılığını sağlamak için 6 ayda bir hekim ziyaretlerini ihmal etmemeniz önerilir.

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