İltihaplı romatizma nedir? İltihaplı romatizmaya iyi gelmeyen yasak yiyecekler...

İltihaplı romatizma, romatizma hastalıklarından türlerinden biri de oluşturmaktadır. Bu hastalıkta belirtilen arasında en büyüğü de ağrı ve ateş şeklinde kendini göstermektedir.



İltihaplı Romatizma Nedir?



İltihaplı romatizma kolay kolay geçmeyen bir hastalıktır. Bu hastalığın ömür boyu sürebilme tehlikesi mevcuttur. Ancak hastalık erken bir şekilde tanımlanırsa, bu şekilde bu uzun süre kısa bir hale getirebilir. Ancak hastalık geç teşhis edilirse insanın ömrü boyunca bu hastalık ile yaşaması gerekmektedir. Bu hastalık aynı zamanda kronik bir hastalıktır. Eklem üzerinde meydana gelen inflamatuar şeklinde bir bozukluk ile oluşum gösterir. Ancak yalnızca eklemlerde kalmayıp başka organlara ve sistemlere de zarar verme ihtimali bulunmaktadır.



İltihaplı Romatizmaya İyi Gelmeyen Yasak Yiyecekler



İltihaplı romatizmaya iyi gelen ve iyi gelmeyen yiyecekler bulunmaktadır. İyi gelmeyen yiyeceklerin başında alkol gelir. Alkolün yanı sıra normal zamanda da kişinin vücuduna zararlı olan yiyecekler yenilmemesi gerekir. Kafeinin aşırı tüketimi, cips gibi zararlı yiyecekler, kola gibi asitli içecekler hem vücuda zararlı hem de bu hastalık için tehlike teşkil eden iyi gelmeyen unsurlardır.



İltihaplı Romatizmaya İyi Gelen Besinler



İltihaplı romatizmaya yasak olan yiyecekler yanında aynı zamanda iyi gelen, ağrıları hafifleten yiyeceklerde bulunmaktadır. Bu besinler çok fazla çeşitlilik gösterirler. Bu besinlerin başında kişniş adı verilen bir bitki gelmektedir. Diğer bir ismi ile Çin maydanozu şeklinde geçmektedir. Bu bitki Türkiye'de çok fazla kullanılmamakta birlikte Meksika ve Tayland gibi ülkelerin mutfaklarında sıklıkla kullanılan bir besindir. Diğer bir besin zerdeçaldır.



Zerdeçal inflamasyonu azaltan bir besin olarak bilinir. Zerdeçalın sonrasında zencefil gelmektedir. Zencefilde iltihaplı romatizmanın iyileştiricidir. Meyveler arasında olan ananas da inflamasyonu giderici ve azaltıcı özelliği ile iltihaplı eklem romatizması hastalığına iyi gelmektedir. Yeşil çay da ödem atıcı bir özelliği bulunur. Yeşil çay bu özelliği ile iltihaplı eklem romatizması hastalığına iyi gelmektedir. Fazla ödemi vücuttan atmaktadır.



İltihaplı Romatizma Hastalığının Belirtileri



İltihaplı eklem romatizmasının da diğer hastalıklar gibi birçok farklı neden belirtisi bulunmaktadır. Bu belirtilerin başında eklemlerde kendini gösteren ağrılar vardır. Bunun yanı sıra eklemlerde ağrının yanında sertlikler oluşur. Bu sertlikler eklem sertliği adını almaktadır. Aynı zamanda kişi de meydana gelen yorgunluk da bu hastalığın çok sık görülen belirtileri arasındadır. Aynı zamanda inflamasyon kaynaklı bir hastalık olduğu için kişide devamlı şekilde ateş de görünmektedir. İştah kaybı da bu kişiler de görülen belirtiler arasında bulunur. Kişinin iştahının azalması, canının bir şey yeme istememesi gibi durumları da bu hastalık sonucu ortaya çıkmaktadır.



Romatoid Artrit (İltihaplı Romatizma) Nasıl Tedavi Edilir?



İltihaplı romatizma hastalığının kesin çözüme ulaştıran bir tedavisi yoktur. Bu hastalığın henüz bir tedavisi bulunamamıştır. Bu hastalık tedavisinde genel olarak bir ilaç tedavisi şeklinde uygulama olmaktadır. Bu sebeple bu hastalık uzun bir süre hatta ömür boyu devam edebilmektedir. Bu hastalığın tedavisinde asıl amaçlanan hastalığın etkilerini, belirtilerini aza indirgemek, kişiyi rahatlatmaktır. Bu nedenle de genellikle ağrıları azaltıcı bir ilaç ile tedavi edilmektedir. Aynı zamanda kişiye fizik tedavisi de uygulanmaktadır. Fizik tedavi ile ağrıların azalması şeklinde bir amaç güdülür.