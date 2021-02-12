İltihaplı romatizmaya ne iyi gelir, nasıl geçer? İltihaplı eklem romatizma tedavi yöntemleri

Romatizma başta eklemler olmak üzere kaslarda ve yumuşak dokuda meydana gelen ağrılı bir iltihaplanma olmaktadır.



İltihaplı Romatizmaya Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?



Sadece yaşlılarda değil küçük çocuklarda dahi görülebilen iltihaplı romatizma, özellikle bağırsaklar, böbrekler, akciğerler, damarlar ve deri etkilenmektedir. Mutlak tedavi gerektiren bir hastalık olmasının yanı sıra tedaviye yardımcı olacak uygulanacak yöntemler de bulunmaktadır. Ancak bu yöntemler uygulanmadan önce doktorun bilgisine başvurulması gerekmektedir.

Bilinenin aksine iltihaplı romatizmanın semptomlarını azaltmak için soğuk kompres uygulanması gerekmektedir.

4 su bardağın içerisine, 1 çorba kaşığı zerdeçalın 10 dakika süre ile kaynatılması ile oluşan kür de vücuttaki iltihabın atılmasına yardımcı olacaktır.

İltihaplı romatizmanın sebep olduğu eklem sertleşmelerini ve ağrılarının önlenmesinde balık yağı etkili olmaktadır.

Günde 1-2 diş sarımsağın küçük parçalar halinde doğranıp su ile yutulması da yine iltihabın atılmasına yardımcı olmaktadır.

İltihaplı romatizmaya karşı yapılacak olan en etkili çözümlerden birisi de düzenli olarak egzersiz yapmaktır.

Romatizma olan bölgeye zencefil yağının sürülüp 5-10 dakika güneş banyosu yapılması da ağrıların ve şişkinliklerin giderilmesini sağlayacaktır.

İltihaplı romatizma ağrılarına iyi gelen bir diğer yöntem ise elma sirkesi olmaktadır.

Epsom tuzu ile düzenli olarak banyo yapmak da iltihaplı romatizmanın sebep olduğu şişliklerin ve ağrıların azalmasında etkili olmaktadır.

İltihaplı Eklem Romatizmasının Tedavi Yöntemleri



İltihaplı romatizma tedavisinde ki temel amaç vücutta iltihap oluşumunun ilerlemesini önlemek olmaktadır. Tedavi de buna yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla hastanın vücudunun daha fazla iltihaplanmasını engellemek amacıyla ibuprofen, naproksen sodyum ve ketoprofen gibi ilaçlardan yardım alınmaktadır. Ayrıca hastanın tedavi sürecinde şikayetlerinin artmaması hatta gerilemesi içinde semptomlara uygun tedaviler uygulanmaktadır. Eğer hasta için ilaç tedavisi geç kalındıysa ve hastanın vücudunda şekil değişiklikleri yaşanmışsa bunun için cerrahi müdahaleden yardım alınmaktadır.



İltihaplı Romatizmanın Nedenleri



İltihaplı romatizmanın birincil sebebi genetik olmaktadır. Eğer bir kişinin birinci dereceden akrabalarının içerisinde iltihaplı romatizması olan varsa risk artmaktadır. Diğer bir yandan yapılan araştırmalar, İltihaplı romatizma ile sigara arasında ciddi bağlantılar olduğunu ortaya çıkarmıştır. İltihaplı romatizmanın bir diğer sebebi ise yanlış beslenme alışkanlıkları olmaktadır. Özellikle az miktarda meyve ve sebze tüketmek ve çok fazla miktarda kırmızı et ve peynir gibi ürünlerin tüketilmesi olmaktadır.



İltihaplı romatizmanın kadınlarda daha sık görülmesinin temel nedeni hormonlar olmaktadır. Özellikle kadınların doğum ve menopoz dönemlerinde çok fazla miktarda değişen hormonlar iltihaplı romatizmanın nedenlerinden birisi olarak görülmektedir. Son olarak vücuda giren maya, parazit, virüs ve bakteriler vücutta enfeksiyon yapıp hastalığın başlamasına sebep olabilmektedir.