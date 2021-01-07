İltihaplı sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir? İltihaplı sivilce patlatılır mı?

İltihaplı sivilce vücuttaki deri altında bulunan yağ bezelerinde yer alan dokunun solup şişmesi ile meydana gelir. Gözeneklerin tıkanması ile bu iltihaplar da görülebilir.



İltihaplı sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir?



Vücudun çeşitli bölümlerinde çıkan sivilceler iltihaplı dokulardandır. Sivilceler genel itibari ile deri üzerinde bir uzantıya sahip değilse deri altındaki sivilceler olarak kalırlar. Deri altında yer alan sivilcelerin kana karışma ihtimali oldukça yüksektir. Bu sivilceleri patlatmak ise ağrı ve acıya neden olur. İltihaplı sivilcelere müdahale etmek çok risklidir.



Tüm sivilce türlerinin köklerinde çok fazla yağ, ölü cilt hücreleri ve ya bakterilerin tıkanması sonucu ortaya çıkıyor. Özellikle bakteriyel enfeksiyonlar nedeni ile iltihaplı sivilceler enfeksiyona dönüşüyor. Bazı ilaçların yan etkileri ve kullanılan kozmetik ürünleri sivilce oluşumuna neden oluyor. Bunun yanı sıra stres, temizlik gibi diğer koşullar da sivilce oluşumunu etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. İltihaplı sivilcelerin geçmesi için bazı ilaçlar ve doğal yöntemler kullanılabilir.



Özellikle sivilceyi yok eden ürünler arasında elma sirkesi de bulunur. Yüz elma sirkesi ile silinebilir. Ayrıca gül suyu da iltihaplı sivilceleri ortadan kaldırır. Çinko takviyesi sivilce oluşumunu engellemektedir. Yüzdeki sivilcelerin giderilmesi için bal ve tarçın maskesi yapılabilir.



İltihaplı sivilce patlatılır mı?



Ergenlik döneminde ve sonrasında sivilce oluşumları gayet normaldir. Ağır düzeyde olmayan sivilce oluşumu sorun yaratmaz. İltihaplı ve ileri düzeyde olan sivilceler ise tedavi edilmedikleri sürece ciltte yara ve çukurluklara neden olabilir. Bunların ise yüzde izler bırakma olasılıkları da çok yüksektir. Ağır iltihaplı sivilcelerde ise mutlaka doktora görünmek gerekir.



Sivilceler yapı olarak iltihaplı dokular olduğu için deri altındaki yağ bezelerinin kana karışma olasılıkları da çok yüksektir. Sivilceler zirve noktasına ulaşmadan asla patlatılmamalıdır. Aksi takdirde sivilcenin kökündeki iltihap deri altına da yayılabilir. Deri altında yayılan sivilce ilerleyerek tüm vücuda da yayılacaktır. Deri altı sivilcelerin kana karışma ihtimalleri çok yüksektir.



İltihaplı sivilcelerin patlatılması ile birlikte o bölgede bulunan sinirler de zarar görebilir. Bu sinirlerin zarar görmesinin ardından iyileşme süreci de çok uzun olacaktır. Kişilerdeki sivilcelerin patlatılması sonucunda kalıcı izler kalabilir. Bu izlerin giderilmesi ise cerrahi müdahale gerektirir. Yüzdeki ve vücuttaki sivilceler patlatıldığı takdirde kronik bir şekilde tekrarlayabilir. Bu sivilceler uygun ilaçlar ile de giderilebilir. Ayrıca cerrahi müdahale de uygulanabilmektedir.



İltihaplı sivilcelerin geçmesi için neler yapılmalıdır?



İltihaplı sivilcelerin geçmesi için bazı yöntemler kullanılabilir. Ayrıca iltihaplı sivilce nasıl geçer diye merak ediliyor. Bunun için ise belli başlı doğal tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Kronik olarak sürekli tekrarlayan yoğun irin bulunduran sivilcelerde mutlaka bir doktora gitmek gerekir. Evde yapılan doğal yöntemler ile sivilceler de giderilebilir. İltihaplı sivilcelerin üzerine pamuk ile elma sirkesi sürülebilir. Elma sirkesi sayesinde sivilcelerin tekrar yayılması da durdurulur. Sivilceleri ortadan kaldırmak için diş macunu da kullanılabilir. Bu yöntemin ise çok sık kullanılması önerilemez. Sivilceye karşı en etkili bitkilerden birisi de aloe vera olarak bilinir.



Aloe vera doğal mucizeler ile ön plana çıkar. Aloe vera yenileyici özelliği sayesinde sivilcelerin tekrar ortaya çıkmasını engellemektedir. Kaynatılıp ezilen aloe vera yaprakları pamuk ile sivilcelerin üzerine sürülür. Bu şekilde sivilceler de kolaylıkla kurutulmaktadır. Zirve noktasına gelen sivilceler nazikçe ve uzman gözetiminde patlatılmalı.



Sivilce oluşumunu engellemek için doğal yöntemler ve bazı ilaçlar kullanılabilir. Sivilcelerin oluşumunu engellemek için doğru tekniklerin kullanılması ve temizliğe önem verilmesi lazım. Her gün belli periyotlar ve doğru temizleyiciler ile yüz ve cilt temizliği sağlanmalıdır. BU sayede sivilce oluşumu da önlenmiş olur.