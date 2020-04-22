İmperteks Kumaş Nedir? İmperteks Kumaş Özellikleri Nelerdir?

İmperteks kumaş oldukça geniş bir kullanım alanına sahip ürünler arasındadır. Özellikle gündelik eşyalar için özel bir kumaş yapısına sahiptir. Polyester üretimi üzerinden hazırlanarak uzun yıllar kullanım şansı tanır.



İmperteks Kumaş Nedir?



İmperteks kumaş 0 polyester üretimi olan, su iticilik ve kaplama işlemlerine sahip kumaş türleri arasında yer almaktadır. Özellikle transfer baskı işlemlerinde dolgun ve canlı renklerin elde edilmesine olanak veren bir kumaşa sahiptir.



Baskı ile beraber kaliteli bir ürün ortaya çıkmasına olanak tanır. Pek çok farklı eşya açısından geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Promosyon ürünleri, çanta, ayakkabı, aksesuarlar, döşemelik ya da iç mekan reklam ürünleri konusunda önemli bir potansiyele sahiptir.



İmperteks Kumaş Özellikleri Nelerdir?



İmperteks kumaş sağladığı pek çok özellik ile beraber kullanım açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir.



- Dayanıklı bir yapısı bulunur.

- Canlı renkler sağlar.

- Yüzeysel açıdan hoş bir görünüm sunar.

- Uzun yıllar güvenle kullanılabilir.

- Ayakkabı ve çanta ile aksesuar gibi daha pek çok alanda değerlendirilir.

- Canlı ve doygun renklerin elde edilmesine olanak verir.



İmperteks kumaş bu gibi daha pek çok farklı özellik taşıyan kaliteli bir kumaş türüdür.