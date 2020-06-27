İncir Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Dişisi ve erkeği olan bir bitkidir. İncirin dişisinin meyveleri daha büyük ve daha tatlıdır. Erkek olan incir ise tozlaşmada görev alır ve daha küçük meyveleri vardır. Kökleri toprak üzerinde görünebilir. Neredeyse her toprakta yetişebilmektedir. Meyvesi hem yaş olarak hem de kuru olarak tüketilebilir.



İncir Ağacı Özellikleri



İncir ağacının anavatanı Doğu Akdeniz ve Güneybatı Asya’dır. Türkiye’de en fazla Ege Bölgesi’nde yetişmektedir. İncir ılıman iklim bölgelerinde yetişen bir bitkidir. Kış mevsiminde ılık, yaz mevsiminde ise kuru ve sıcak yerleri severler. Her türlü toprakta yetişebilirler.



Ortalama 15 ile 20 derecedeki sıcaklıklarda çok rahat yetişmektedirler. İncir ağacı taşlar arasında, kayalıklar arasında ve hatta bazı bitkilerin üzerinde bile yetişebilmektedirler. Soğuk havalardan ve don olaylarından fazlasıyla etkilenirler. Yüzlerce yıl boyunca yaşayabilmektedirler. Yaban hayatı tüm bitkilerden daha çok beslerler. Kış aylarında yapraklarını dökerler. İçerisinde süt bulunan yapraklı vardır. İncir ağacının 700 türü bulunur ve en büyük tür olan Hint incirlerinden biri Banyan’dır. Banyan’ın boyu 20 metreye kadar çıkabilir.



İncir Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

İncir ağacı en iyi fidan yöntemi veya çelik aşılama yöntemi ile yetiştirilir.

Fidan kullanarak yetiştirmek çok kolaydır. Gübre ile karıştırılmış olan toprağa sağlam olan fidanlar yerleştirilir ve can suyu verilir. Güneş alan bir yerde olması önemlidir ve 3 - 4 günde bir defa sulanması yeterlidir. Bu noktada önemli olan fidanların derin kazılmış olan toprağa dikilmesidir.

Çelik aşı yöntemi ile kesilen dal su içerisinde kesilen bölgeden köklenene kadar bekletilir.

Köklenmeye başlayan incir dalı gübre ile karıştırılan toprağa ekilir. Can suyu verildikten sonra düzenli olarak 3 – 4 günde bir sulanır. Güneş alan bir yerde bulunması önemlidir. Derin kazılmış olan toprağa dikmek önemlidir.

Özellikle incir ağaçları mart ve nisan ayları içerisinde olgunlaştıkları için bu dönemde daha fazla su verilmelidir.

İnciri fidan şeklinde dikmek için en uygun zaman Mayıs ve Ekim aylarıdır.

İncir belirli zamanlarda ilaçlanmalıdır ki ağaca zarar verebilecek olan zararlılardan korunabilmesi gerekir.

İncir ağacı büyüdükçe budama işlemi zamanında ve düzenli olarak yapılmalıdır.

Yaz aylarında kuraklık görülürse düzenli olarak sulanarak toprağı nemlendirilmelidir.