İnfluenza Virüsü Nedir? İnfluenza Virüsünün Belirtileri Nelerdir?

İnfluenza virüsü; boğaz, burun, bronşlar ve kimi zamanlarda akciğerleri de etkileyen bulaşıcı bir hastalıktır. Bununla beraber A, B, C olarak üç ayrı influenza virüsü bulunmaktadır. Enfekte olan kişinin öksürük ve damlacık yoluyla havaya saçtığı enfekte partiküllerinin sağlam olan insanlar açısından solunum yolu ile alınmasıyla bulaşmaktadır. Hastalığın kirli ellerle de yayılması olasıdır. Kalabalık yerlerde kolay bir şekilde insandan insana geçer.



İnfluenza Virüsü Nedir?



İnfluenza isimli virüsün sebep olduğu grip, çoğu zaman sonbahar, ilkbahar ve kış mevsiminde sık bir şekilde görülmektedir. Akut solunum yolu rahatsızlıkları şeklinde de isimlendirilen grip, bazı insanlarda yaşamı tehdit eden duruma gelebilir.



Grip ile soğuk algınlığı hastalıkları birbiriyle çok karıştırılmaktadır. Bununla beraber grip; influenza virüsünden kaynaklıdır. Soğuk algınlığı ise değişik patojenler neden olur. Çok bulaşıcı olan influenza; konuşma, öksürme veya hapşırma esnasında hasta bireyin boğazından seken damlacıklar ile de havaya yayılmaktadır. Etrafta yer alan diğer sağlıklı bireylerin virüs içerikli damlacıkları soluması veya damlacıkların bulunduğu yerlere temas edilmesi sonucunda sağlıklı bireye geçmektedir. Birey elini; ağzına, gözüne veya burnuna götürmesiyle sağlıklı bireye de influenza virüsü bulaşmış olur.



İnfluenza Virüsünün Belirtileri Nelerdir?



İnfluenza virüsü; bireyden bireye çok kolay bir şekilde bulaşabilmektedir. İnsanların, yeteri kadar havalandırılmayan kapalı ortamlarda vakit geçirmeye başlamasıyla beraber daha çok kış aylarında hastalık çok yaygın görülür. Enfekte bireye bir metreden daha yakın durmak, enfekte bireyin etrafa saçtığı damlacıkların; sağlıklı kişinin burun, ağız ve göz mukozasına geçmesiyle bulaşır.



Bunun dışında ender şekilde damlacık yoluyla kirlenmiş her şeye temas edilmesi halinde ellerin; buruna, ağza ya da göze götürülmesiyle bulaşabilmektedir. Grip çoğu zaman hafif seyretmekle beraber enfekte bireyler genel olarak bir hafta içerisinde iyileşir. Fakat kronik rahatsızlığı olan, çocuk, yaşlı ve hamile kişilerde hastalık daha ağır seyretmektedir. Grip bu özelliklere sahip olan bazı bireylerin ölümüne sebep olabilir. Birey gribe yakalandığı zaman meydana gelen belirtiler aşağıdaki gibi sıralanabilir;



- Halsizlik,

- 38 derece ve üzerinde ateş,

- Yorgunluk,

- Kusma,

- Baş ağrısı,

- Kas, eklem ağrıları,

- Burun akıntısı,

- Bulantı,

- Üşüme,

- Kuru öksürük,

- Hapşırma,

- Hapşırma olarak sıralanabilir.



İnfluenza Virüsünden Korunmak İçin Ne Yapılmalı?



İnfluenza virüsünden korunmak için, hasta olan bireylerle yakın temas kurulmamalıdır. Bununla beraber virüsle temas edildiğinin düşünülmesi halinde ellerin yıkanması ve ellerin yüz bölgesine götürülmemesi gerekir.