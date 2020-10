İngilizcede Toplam Kaç Kelime Vardır? En Çok Kullanılan Kelimeler Hangileridir?

Başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere pek çok ülkede İngilizce resmi dil olarak kullanılıyor. Aynı zamanda bazı kelimeler ortak şekilde dünyada yoğun biçimde değerlendirilmektedir. İngilizce bilmeyenler bu kelimelerle derdini anlatırken, İngilizce bilenler ise pek çok cümlede oldukça fazla kullanmaktadır.



İngilizcede Toplam Kaç Kelime Vardır?



Pek çok insan İngilizce toplam kaç kelime olduğunu merak ediyor. Bu sayı öğrenilmek suretiyle aynı zamanda hangi kelimelerin bilmesi gerektiği konusunda da bilgi sahibi olunabilir. Özellikle İngilizce hem Amerikan İngilizcesi hem de İngiliz İngilizcesi şeklinde ayrıldığı için, birçok kelimenin sahiptir. 100 yıldan fazla bir dönem ele alındığında, İngilizcede toplamda 500 bin tane kelime olduğu düşünülüyor. Ancak aktif olarak kullanılan kelime sayısının 20 bin olduğu bilinmektedir. Bunlar pasif kelimeler ile toplandığında en fazla 100 bin kelime İngilizcede değerlendiriliyor.



En Çok Kullanılan Kelimeler Hangileridir?



İngilizcede belli başlı bazı kelimeleri bilmek günlük konuşma dili için yeterli gelebilmektedir. Bu konuda pek çok uzmanın söylediği gibi toplamda 1000 ya da 1500 kelime bilmek İngilizce konuşmak için yeterlidir. Ancak Özellikle bazı kelimeler oldukça fazla değerlendirilmektedir. Bunların bazılarını şu şekilde sıralamak mümkün;



- About

- Hello

- And

- Because

- But

- Call

- Come

- Do

- Can

- Find

-Go

- Had

- Has

- Have

- Her

- Him

- His

- Make

- Money

- Many

- More

- Not

- My

- People

- Said



Bu kelimelerin dışında daha çok fazla ve yoğun kullanılan birçok İngilizce kelime olduğunu söylemek mümkün.