İnkübasyon Nedir? İnkübasyon Süresi Ne Demek, Neye Göre Değişir?

İnkübasyon kelime anlamı bakımı ile kuluçka anlamına gelmektedir. Kuluçka da bir yere sinmek ya da saklanmak anlamında kullanılır. Günümüzde orta çıkan covid - 19 hastalığı ile bu kavram insanların hayatına sık sık girdi.



İnkübasyon Nedir?



İnkübasyon kavramı covid- 19 hastalığına yakalanmış insanlar için kullanılır. Bu hastalığa yakalanmış insanlar kendini izole ermelidir. Bunun açıklaması olarak da kendini eve kapatmak denebilir. İşte bu tarz durumların tıptaki adı inkübasyondur. Hasta olan kişinin diğer insanlara virüsü bulaştırmaması için yapılır.



İnkübasyon evresi kişiden kişiye göre değişir. Hastalığın ağır seyredip seyretmediği de bu değişimlerden bir tanesidir. Bu bakımdan inkübasyon gerekli tedbirler kapsamında yapılmalıdır. Yani bu kapsamlardan bir tanesi de aynı evde yaşayanlar için de geçerlidir. Yani inkübasyon sadece kapalı bir alanda kalmak anlamına gelmez. Kendini dış dünyadan ve insanlardan soyutlama için de kullanılır.



İnkübasyon Süresi Ne Demek Ve Neye Göre Değişir?



Soyutlama işleminin süresi için kesin bir yargı oluşturulamaz. Çünkü bu inkübasyon evresi herkese göre farklı olabilmektedir. Genel olarak inkübasyon evresi süresi iki ila on dört gün arasında değişmektedir. Bu açıklama dünya sağlık örgütü tarafından yapılmıştır. Bu bakımdan iki ila ön dört gün arasında değişim yapılmaktadır.



Bu değişimin ilk farklılığı tabi ki de bireysel farklılıklardır. Eğer bir kişinin ağır seyir etmesi muhtemel olan hastalığı var ise bu süre uzamaktadır. Bir diğer önemli kriter de yaştır. Yaşın yüksek olması sonucunda inkübasyon süresi de kesinlikle artmaktadır. Bu süreci belirleyen bir diğer faktör de hastalığın nasıl seyir ettiğidir. Hastanın gözlemlenmesi çok önemli bir etmendir. Hastalık sağlık çalışanları tarafından düzenli olarak izlenmelidir.



Tüm bu etmenler bir araya geldiğinde inkübasyon süresi ortaya çıkar. Bu belirlemeyi hasta vatandaşlar ya da sıradan vatandaşlar yapamaz. Bu belirlemeler işin ehli olan sağlık çalışanları tarafından yapılmaktadır. Tabi ki de kan ya da tükürük örneği gibi örnekler de onlar tarafından alınmalıdır. Bu örnekler alındıktan sonra inkübasyon süresi hakkında bilgilendirme en iyi şekilde yapılabilir. Bu süre zarfında da izolasyon olunması salgın seyri açısından önemlidir.