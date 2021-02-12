İnmemiş Testis Nedir? Çocuklarda Ve Bebeklerde İnmemiş Testis Ameliyatı Nasıl Yapılır?

İnmemiş testis, özellikle anne karnındaki erkek bebeklerde, normal süreyi tamamlamadan dünyaya gelen prematüre bebeklerde görülmektedir.



İnmemiş Testis Nedir?



Erkek bebekler dünyaya gelmeden önce testisleri karın bölgesinden torbaya inerler. Bu olay gebeliğin 32 ile 36. haftalarında gerçekleşmektedir. Fakat kimi erkek bebeklerde bu inme tamamlanmamış olabilir. Bebeğin testisleri normal yerinde değilse, kasık bölgesinde kalır ve skrotumun üstünde bulunurlar. Kimi zamanda karın içerisinde ya da hiç gelişme göstermemiş olabilir. Bu durum genellikle testisleri karına birleştiren bağın yeterince hızlı büyümemesi sonucunda meydana gelir. İlerleyen dönemlerde sürekli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.



Retraktil Testis Nedir?



Bazı erkek çocuklarında ise skrotuma inen ya da yukarı kaçan testisler görülebilmektedir. Buna Retraktil testis adı verilir. Testisler uzun süre skrotum dışında kalıyorsa bu durumda da inmemiş testis olarak kabul edilir. Her iki durumda tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır.



İnmemiş Testis Riskleri Nelerdir?



İnmemiş testis, ileride kanser ya da kısırlık gibi hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Hatta kimi zaman kasık fıtığı da görülebilmektedir. Diğer yandan fiziksel olarak kişinin kendisini kötü hissetmesine ve psikolojik olarak çökmesine sebebiyet verebilir.



İnmemiş Testis Nedenleri Nelerdir?



Testisler genel olarak belirli bir süre içerisinde kendiliğinden olması gereken yere yani torba diye adlandırılan bölüme inmektedir. Erkek bebeklerin tamamına taramalar sırasında testis muayenesi de yapılmaktadır. Boş testis torbası gözlemlediğinde bu durum birkaç farklı şekilde açıklanabilir;

● Bebek anne karnında iken testisler hiç oluşmamış olabilir. Oluşum sağlansa dahi damar tıkanıkları sonucunda yok olması söz konusudur. Bu durum testis erimesi olarak nitelendirilmektedir.

● Testislerin yok olmadığı kimi vakalarda mevcuttur. Bu vakalarda ise, testis inme esnasında bir noktada sıkışmış olabilir. Genel olarak karın içinde ya da kasık kanalında bulunmaktadır.

● Testisler bazı durumlarda geri çekilebilmektedir. Bu durum kasların kasılması ile gerçekleşir. Ciddi bir tedavi gerektirmez.

● Son olarak ektopik testis adı verilen bir durumla da karşılaşılmış olabilir. Testisler standart iniş yolundan değil, farklı bir noktada konumlanmış olabilir.



İnmemiş Testis Tedavisi Nasıl Yapılır?



İnmemiş testis tedavisinden önce, teşhis edilmesi gerekmektedir. Gerekli muayeneler yapıldıktan sonra tedavi süreci yaşanan durumun yaşanma şekline göre farklılık gösterir. Kimi vakalarda cerrahi müdahale yapılması gerekebilir. Cerrahi uygulamalarda testise ulaşılarak testisin konumuna yani torbasına inmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda fıtık teşhisi konulmuşsa bu süreçte onun tedavisi de gerçekleştirilir.