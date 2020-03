Inr Nedir? Inr Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

INR testi, insan vücudunda meydana gelen kan pıhtılaşmasının süresini hesaplamaktadır. Her insanın vücudunda kan pıhtılaşması gerçekleşmektedir. Ancak bu pıhtılaşma süresi sağlıklı bir yaşam için ve bazı hastalıkların önlenmesi adına bir hayli önem taşımaktadır. Bu sürenin belli bir oran aralığında kalması zorunluluk taşımaktadır. Bu da hayati önem taşıyan INR testi aracılığıyla ölçülür. INR testi PT testi ile aynı özelliklere sahip olsa da PT testi Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul görmüş olmasıyla farklı bir konuma sahiptir.



INR Testi Nedir?



INR testi, kanın pıhtılaşma süresini hesaplayan bir testtir. Her zaman her hasta için kullanılmamaktadır. Yalnızca bazı durumlarda izleme yapmak için tercih edilen bir testtir. Bu durumlardan en önemlisi kanı sulandırıcı ilaç tedavilerinin uygulanma dönemidir. Bu sürede test sıklıkla uygulanarak izleme yapılmaktadır. Genellikle hematoloji alanında laboratuvar ortamında izlem yapılmaktadır.



Kan sulandırıcı ilaçlar kan pıhtısı oluşumunu en aza indirmek için verilmektedir. Test ise bu durumu gözlemlemeye yaramaktadır. Kanamanın önlenmesi adına pıhtılaşma gerekmektedir. Ancak pıhtılaşmanın da oranı çok önemlidir. Bu oranı tutturmak adına testle birlikte ciddi bir laboratuvar incelemesi yapılmaktadır.



INR Kaç Olmalı?



INR testi, kan sulandırıcı ilaçların izlenmesi amacıyla tercih edilen bir testtir. Genellikle kalp krizi, inme gibi hastalık durumlarında kan sulandırıcılar verilmektedir. Bununla birlikte test uygulanır. Her hastalığa göre farklı oranda INR değeri olmalıdır. Ancak değerin ortalama oranı 0.8-1.1 aralığındadır. Kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalar için bu oran 2.0-3.0 aralığında olmalıdır. Daha yüksek derece risk grubuna giren hastalar da mevcuttur. Bu durumda bu oran 2.5 ve 3.5 aralığına sığmaktadır.



INR Yüksekliği



Test sonucu belirlenen aralıkların üstünde çıktığı taktirde kan pıhtılaşmasının yavaş gerçekleştiği söz konusudur. Bu durum ise iç kanam riskini devreye sokmaktadır. Bu değer yükseldikçe kana riski artmaktadır. INR yüksekliği sebepleri:

- Genetik

- K vitaminin eksik olması

- Kan kaybı

- Protein eksikliği

- Kan Kanseri

- Kan sulandırıcı ilaçlarının yanlış kullanılması



INR Düşüklüğü



INR değerinin belirlenen aralıklarda asgari düzeyin altında olması durumuna ınr düşüklüğü adı verilmektedir. Bu durumda kan olduğundan fazla pıhtılaşırken damarlarda emboli adı verilen pıhtılar oluşmaktadır. Kolon kanseri ve pankreas kanseri bu durumun en önemli sebepleridir. Bazen de enfeksiyon buna sebep olabilmektedir. Doğum kontrol hapları ve aşırı dozda K vitamini de INR düşüklüğüne bağlı olarak kan pıhtılaşmasına sebep olmaktadır.