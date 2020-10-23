Kan insan vücudunda damarlarda dolaşır ve aynı zamanda yaşam sıvısı olarak bilinir. Bu doğrultuda normal bir yetişkin insan vücudunun toplam ağırlığının 1/13 kadarı kandır. Tabii buna bağlı olarak pek çok insan kendi vücudunda kaç litre kan olduğunu öğrenmeye çalışıyor.



İnsan Vücudunda Ortalama Kaç Litre Kan Vardır?



İnsan vücudunda düzenli olarak dolaşan kan atardamar, toplardamar ve kılcal damarlarda meydana gelmiş ağ içerisinde hareket etmektedir. Özellikle yaşamın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için besin ve oksijenin aktarılması noktasında kan büyük öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı insan vücut yapısına bağlı olarak yaşamı sürdürebilecek miktarda kan bulunur.



Genel olarak ele almak gerekirse yetişkin 65-80 kilogram arasındaki sağlıklı bir insanda 5 veya 6 litre kan bulunur. Tabii bu durum kişinin bulunduğu kiloya göre değişkenlik gösterebilmektedir. Mesela 80 kiloluk bir yetişkin insanda 8 litre kadar kan olabilir. 25 kiloluk bir çocukta ise 2 litre kan vardır.



50 kilo kadar bir insanda 4 litre kan bulunurken, yaklaşık olarak 110 kilo kadar bir insanda ise 8 kilo kan vardır. Bu da ortalama insan vücut ağırlığının 1/13’ü gibi bir miktara yaklaşık olarak denk gelmektedir. Böylece vücuttaki dolaşımını etkin şekilde sağlanmakta ve gerekli mineraller, besin ve oksijenler kan yoluyla vücudun ilgili noktasına dolaşabilmektedir. Ayrıca kan insan vücudunda yenilense dahi, herhangi bir hastalık olmadığı sürece litre bazında kan aynı miktar içerisinde kalır.