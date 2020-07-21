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21.07.2020 - 03:56 |

İris Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Dünyada en çok mavi rengi ile bilinen iris çiçeğinin; mor, sarı, turuncu ve mor gibi renklerle de açtığını söylemek kesin olacaktır. Yunan dilinde gökkuşağı anlamına gelen çiçeğin bu adı almasının nedeni, çok renkli olarak açmasından kaynaklıdır. Çiçek görünümü açısından formu bozulmayarak uzunca bir süre dayanmaktadır. Bu yüzden de kesme çiçek şeklinde kullanılır. İris çiçeğinin anlamı, özellikleri ve faydaları nelerdir? Bakımı nasıl yapılır? Bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

İris Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Grup şeklinde yetişmeye uygun olduğundan, parklarda ve bahçelerde kolay bir şekilde yetişebilir. İris çiçeği, yaprak döken bir yapıya sahip değildir. Kurumuş bölgeleri bulunsa dahi, kendini yenileme sürecine geçerek, canlı bir yapıya ulaşır. Sadece kış mevsiminde, çiçeklerini döküp kış uykusu dönemine girerler. Yaz ayları geldiği zaman yeniden çiçek açar.

İris Çiçeğinin Anlamı

İris çiçeği, Grek tanrıçası şeklinde tanımlanabilir. Bununla beraber bu çiçeğin anlamı Yunan dilinde "gökkuşağı" şeklindedir.

Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

İris çiçeği kendine özgü özellikleri ile hayranlık uyandıran bir çiçektir. Bununla beraber bilinen bir faydası yoktur. İris çiçeğinin özellikleri;

- Sığ kökleri bulunan bir bitkidir.
- İris çiçeği, kimi zaman yumrulu kimi zaman rhizomlu bir çiçektir.
- İris çiçeği, çok uzun ömürlü olup çok yıllıktır.
- İris çiçeğinin yer aldığı familya, Süsengiller familyasıdır. Süsen familyasına ait bitkiler genellikle bir metreye kadar boy alabilir.
- Dünya çapında en çok bilinen iris çiçeği rengi mavidir. Bunun dışında sarı, turuncu, pembe, mor ve beyaz renklerde açan iris çiçeği vardır. Gökkuşağı anlamını almasının en önemli nedeni de budur.
- Bahçe ve parklarda sık bir şekilde kullanılan, sevilen bir bitkidir. Grup bitkisi şeklinde yetişmekten hoşlanır.
- İris çiçeği yaprak dökmez. Kimi zaman sararsa ve dökülse de yerine yenileri çıkar.
- Uyku dönemi bulunan bu çiçek, yaz mevsiminde açtığı çiçeklerini kış mevsiminde döküp uyku dönemine girmektedir.
- Bahçe için çok uyumlu bir bitki olsa da evde de yetiştirilmesi mümkündür.
- Çiçeğin vitaminler ile beslenmesi daha güzel görünmesi olacaktır.

Bakımı Nasıl Yapılır?

İris çiçeğinin bakımının doğru yapılması önemlidir. Çiçeğin bakımı aşağıdaki gibi olacaktır;

- İris çiçeği hafif ve iyi yapısı bulunan bahçe topraklarında az ışıkla çok basit bir şekilde gelişir. Ancak bunun dışında doğrudan güneş ışığından hoşlanmaktadır.
- Her türlü sıcağa dayanıklı bir çiçek türüdür. Fakat kış mevsiminde çiçeğin yer aldığı ortamın 12 derecenin altında olmaması çok mühimdir.
- Bahar aylarının ilk döneminde çiçeklenir.
- Drenajı iyi olup hafif kumlu, geçirgen ve kireçli toprakları sever. Fakat buna rağmen hemen hemen her tür bahçe topraklarında gelişir.
- Düzenli şekilde çiçeğe sıvı gübre verilmelidir.
- Çiçeklenme dönemi bittikten hemen sonra 15 günde bir gübre verilebilir. Çiçeğin dinleme dönemine girmeden çiçeğe kuvvet verilecektir. Bu sayede uyku vaktinde gereksinimi olan enerjiyi almış olacaktır.
- Havaların ısınması ile beraber iki senede bir olmak üzre çiçeğin saksısı değiştirilmeli.
- Çiçeğin sulanması hep aynı ölçü ile yapılmalıdır. Bundan ötürü sulama kabının kullanılması gerekir.
- Yaz mevsiminde çiçeğin su gereksinimi artar. Bununla beraber sulama ölçüsü iki katına çıkarılmalıdır.

 

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