İş yerleri nasıl dezenfekte edilir? Doğrusu buymuş!

Doğru dezenfeksiyonun önemi hakkında bilgi veren Dr. Nazan Arık; “Profesyonel ortam dezenfeksiyonu işlemi kuru hava soğuk sisleme yöntemi ile yapılmalı.Dezenfeksiyon yapılan cihazların partikül atış büyüklüğü ve ortamda nem/ıslaklık bırakmaması önemli. Nem bırakması ortamdaki materyalleri olumsuz etkiliyor. Şu an günümüz piyasasında bulunan çoğu ulv cihazı ne yazık ki popüler olduğu için ehli olmayan kişilerce de çok sık kullanılıyor ve ortamda nem bırakıyor" dedi.

Her dezenfeksiyonun virüslerden korumadığını sözlerine ekleyen Arık “Dezenfekte edilecek alanın temiz olması ve klima faktörü yapılacak uygulama çeşidi için oldukça önemli" şeklinde konuştu.

Dezenfeksiyon yapılmadan önce nelere bakmak gerekiyor?

Mutlaka bir analiz ile ortamın hacmine göre dezenfeksiyon uygulanması gerektiğini savunan Arık, "Klima içerideki havayı sirküle ediyorsa klima yollarını da mutlaka dezenfekte etmek gerekir. Özellikle insan sirkülasyonun fazla olduğu yerlerde bu uygulama daha sık yapılmalı.

Yoğun insan sirkülasyonun olduğu yerlerde bir ortam dezenfeksiyonun çok uzun süre koruma sağlayacağından bahsedemeyiz. Mutlaka bir analiz ile ortamın hacmine göre dezenfeksiyon uygulanmalı” ifadelerini kullandı.

Dezenfeksiyon işlemi yapan firmalarda hangi belgeler olmalı?

Dezenfekte işleminden ehil kişiler tarafından yapılmasının gerekliliğini vurgulayan Arık, hizmeti veren firmadan Sağlık Bakanlığı Biyosidal tip 2 ruhsatına sahip olduklarını gösteren belgeyi istemelerini ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulama yetki belgesi olan kişilerce uygulanma yapıldığından emin olmaları gerektiğini söyledi.

Evlerde, okullarda, kreşlerde hijyenin büyükler tarafından kontrollü bir şekilde yapılması ve çocuklara onların anlayacağı şekilde basit cümlelerle anlatılması gerektiğini vurgulayan Arık, sözlerini şöyle tamamladı: "Kapı kolları, ortak kullanılmak zorunda olan eşyalar mutlaka düzenli olarak dezenfekte edilmeli."