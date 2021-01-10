İshal belirtileri nelerdir? İshale ne iyi gelir? İshal nasıl geçer, tedavisi nasıldır?

İshal en çok 7 - 15 yaş aralığındaki çocuklarda görülür. Bebeklerde görülme oranı da yetişkinlere göre daha yüksektir.

İshal belirtileri nelerdir?

İshalin en sık görülen belirtilerinin başında sulu dışkılama gelir. Uzun süreli kronik ishalde sadece fiziksel değil psikolojik semptomlarda ortaya çıkabilir. Sindirim sisteminin bozulması diğer iç organların da sağlıklı bir şekilde çalışmasını engeller. Sık sık tuvalete çıkma ihtiyacı, uyku bozukluklarına, dolayısıyla psikolojik rahatsızlıklara yol açar.

İshalin diğer belirtileri arasında yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma yer alıyor. Midesi bulanan hastalarda iştahsızlık baş gösterir. Bu da ani kilo kayıplarına neden olur. Hastalığın ilerleyen evrelerinde dışkıda kan görülebilir.

İshale ne iyi gelir?

Evde rahatlıkla hazırlanabilecek karışımlar ishale bağlı şikayetlerin azalmasını sağlar. Birer çay kaşığı karbonat, tuz ve şekeri bir bardak suya karıştırıp içmek en etkili yöntemlerden biridir. Limonlu kahve de sindirim sistemini rahatlatır ve mide bulantısını geçirir. Eğer hastalık akut seviyede değilse günde iki kez limonlu kahve içmek, hastalığın çok kısa bir süre içerisinde geçmesini sağlar.

İshal olanlara tavsiye edilen diğer besinler muz, havuç ve elmadır. Elmanın kabuklarında lif olduğu için kabukları soyularak yenmelidir. Aksi takdirde hastanın şikayetleri daha da artabilir. Hastalık süresi boyunca çok fazla vücut çok fazla su kaybeder. Vücut direncini arttırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek adına günde en az 2 - 2.5 litre su tüketilmeli. Midenin zorlanmasına neden olacak, sindirimi zor gıdaların yerine çorba ve yoğurt gibi faydalı yemekler tercih edilmeli.

Hastanın şikayetleri devam ediyorsa mutlaka doktora gidilmeli. Doktor hasta hikayesini dinleyip gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ilaç tedavisine başlanır.

İshal nasıl geçer?

Sürekli ishal olan kişiler, doktorun verdiği ilaçları aksatmadan kullanmalı ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmelidir. Lif ağırlıklı beslenmek normalde sağlıklı olsa da, bu hastalığın belirtileri tamamen geçene kadar tüketilmemelidir. Bunun dışında çok yağlı ve şeker yiyecekler de mümkün mertebe az yenmeli.

Evdeki çözümlerle ishal geçmediği takdirde hastanelerin dahiliye bölümünden randevu alınmalıdır. Özellikle kronik ishal, birçok hastalığa doğrudan neden olabilir ve sindirim sistemine ciddi hasarlar verebilir. Bu nedenle ishal semptomlarının 4 -5 günden fazla sürdüğü durumlarda mutlaka uzman desteği alınmalıdır.

İshalin tedavisi nasıldır?

Uzun süreli vakalarda genelde antibiyotik tedavisi uygulanır. Bunun dışında hastanın şikayetlerine ve muayene sonuçlarına göre hastalık başka ilaçlarla da tedavi edilebilir. Doktorun önerilerine riayet edilmeli ve yazılan ilaçlar zamanında kullanılmalıdır.

İshal türleri nelerdir?

Akut ishal, genelde 1 -2 gün içinde kendiliğinden geçen ishal türüdür. Hasta bu süreçte süt ve süt ürünleri tüketmemeli ve daha çok potasyum içerikli gıdalar yemelidir.

Sürekli ishal ise minimum 14 - 18 gün sürer. En tehlikeli bağırsak enfeksiyonu ise kronik ishaldir. Belirtileri bir anda kaybolup geri gelebilir ve 1 aydan fazla sürer.