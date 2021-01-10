Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri İshal belirtileri nelerdir? İshale ne iyi gelir? İshal nasıl geçer, tedavisi nasıldır?
10.01.2021 - 13:33 |

İshal belirtileri nelerdir? İshale ne iyi gelir? İshal nasıl geçer, tedavisi nasıldır?

İshal bakterilerin neden olduğu bir akut bağırsak enfeksiyonudur. Bebeklerde ve çocuklarda da sıklıkla görülen bu hastalığın diğer adı diaredir. Başlıca nedeni sindirim sisteminin işlevlerini yerine getirememesi ve enfeksiyondur. Sağlıksız ve düzensiz beslenme sonucu vücutta oluşan parazitler de bu hastalığın temel nedenleri arasında yer alır. İshalin belirtileri ve türleri nelerdir? Sizin için detaylı bir şekilde derledik.

İshal belirtileri nelerdir? İshale ne iyi gelir? İshal nasıl geçer, tedavisi nasıldır?
ABONE OL

İshal en çok 7 - 15 yaş aralığındaki çocuklarda görülür. Bebeklerde görülme oranı da yetişkinlere göre daha yüksektir. 

İshal belirtileri nelerdir? 

İshalin en sık görülen belirtilerinin başında sulu dışkılama gelir. Uzun süreli kronik ishalde sadece fiziksel değil psikolojik semptomlarda ortaya çıkabilir. Sindirim sisteminin bozulması diğer iç organların da sağlıklı bir şekilde çalışmasını engeller. Sık sık tuvalete çıkma ihtiyacı, uyku bozukluklarına, dolayısıyla psikolojik rahatsızlıklara yol açar. 

İshalin diğer belirtileri arasında yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma yer alıyor. Midesi bulanan hastalarda iştahsızlık baş gösterir. Bu da ani kilo kayıplarına neden olur. Hastalığın ilerleyen evrelerinde dışkıda kan görülebilir. 

İshale ne iyi gelir? 

Evde rahatlıkla hazırlanabilecek karışımlar ishale bağlı şikayetlerin azalmasını sağlar. Birer çay kaşığı karbonat, tuz ve şekeri bir bardak suya karıştırıp içmek en etkili yöntemlerden biridir. Limonlu kahve de sindirim sistemini rahatlatır ve mide bulantısını geçirir. Eğer hastalık akut seviyede değilse günde iki kez limonlu kahve içmek, hastalığın çok kısa bir süre içerisinde geçmesini sağlar. 

İshal olanlara tavsiye edilen diğer besinler muz, havuç ve elmadır. Elmanın kabuklarında lif olduğu için kabukları soyularak yenmelidir. Aksi takdirde hastanın şikayetleri daha da artabilir. Hastalık süresi boyunca çok fazla vücut çok fazla su kaybeder. Vücut direncini arttırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek adına günde en az 2 - 2.5 litre su tüketilmeli. Midenin zorlanmasına neden olacak, sindirimi zor gıdaların yerine çorba ve yoğurt gibi faydalı yemekler tercih edilmeli. 

Hastanın şikayetleri devam ediyorsa mutlaka doktora gidilmeli. Doktor hasta hikayesini dinleyip gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ilaç tedavisine başlanır. 

İshal nasıl geçer? 

Sürekli ishal olan kişiler, doktorun verdiği ilaçları aksatmadan kullanmalı ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmelidir. Lif ağırlıklı beslenmek normalde sağlıklı olsa da, bu hastalığın belirtileri tamamen geçene kadar tüketilmemelidir. Bunun dışında çok yağlı ve şeker yiyecekler de mümkün mertebe az yenmeli. 

Evdeki çözümlerle ishal geçmediği takdirde hastanelerin dahiliye bölümünden randevu alınmalıdır. Özellikle kronik ishal, birçok hastalığa doğrudan neden olabilir ve sindirim sistemine ciddi hasarlar verebilir. Bu nedenle ishal semptomlarının 4 -5 günden fazla sürdüğü durumlarda mutlaka uzman desteği alınmalıdır.  

İshalin tedavisi nasıldır?

Uzun süreli vakalarda genelde antibiyotik tedavisi uygulanır. Bunun dışında hastanın şikayetlerine ve muayene sonuçlarına göre hastalık başka ilaçlarla da tedavi edilebilir. Doktorun önerilerine riayet edilmeli ve yazılan ilaçlar zamanında kullanılmalıdır. 

İshal türleri nelerdir? 

Akut ishal, genelde 1 -2 gün içinde kendiliğinden geçen ishal türüdür. Hasta bu süreçte süt ve süt ürünleri tüketmemeli ve daha çok potasyum içerikli gıdalar yemelidir. 

Sürekli ishal ise minimum 14 - 18 gün sürer. En tehlikeli bağırsak enfeksiyonu ise kronik ishaldir. Belirtileri bir anda kaybolup geri gelebilir ve 1 aydan fazla sürer. 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz fırsatlar içindesiniz. Genel olarak şans sizin yanınızda ve başkalarından çok şey öğrenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi meşgul eden işler, detaylar olabilir. Gününüzü daha iyi organize etmeye bakmalısınız. Endişelerden uzak kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcı işler içinde olabilir ve kendinizi daha tatmin olmuş bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle, çocuklarla ilgili uğraşlar da keyif getirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendi iç dünyanıza ve ihtiyaçlarına daha çok yönelebilirsiniz. Ayrıca evde ve evle ilgili uğraşlar da gündeminize gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha iddialı hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı olabileceğiniz uğraşlara daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evle ilgilenmek ya da evde başkalarını ağırlamak için güzel bir gündesiniz. Başkalarına cömertçe davranabilirsiniz. Evde hareketlilik fazla.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kısa görüşmeler, konuşmalar açısından güzel imkanlar var. Duygularınızı daha kolay anlatabileceğiniz olanaklar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Paranızı daha iyi değerlendirmenin yolunu bulmalısınız. Bugün daha fazla desteğe ihtiyacınız olabilir. Para üzerinde daha çok düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün burcunuzda ilerlerken, kişisel işlerinize daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni adımlar ve girişimler başarılı sonuçlar getirebilir. Kişisel konulara zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bazı kararsızlıklar ya da etkilenmeler içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde daha hassas olabileceğiniz koşullar var. Kendi iç sesinize kulak verin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün oldukça çalışkan ve hareketli olabileceğiniz bir gündesiniz. Aynı zamanda grupları da içine alabilecek çalışmalar yapabilirsiniz. Daha ümitlisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklarınız daha fazla olabilir. Aynı zamanda ailenize yönelik gelişmeler de mümkün. Oldukça hareketlisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Asuman Korugan
Asuman KoruganBir dilek
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan Kırkoğlu2021 için tüyolar
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan Sipahi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan SipahiYeni yıl hedefleri
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan0-6 yaş aralığındaki her çocuğa ''Gelişimsel Tarama Testi'' yapılmalıdır!
Mehmet Murat Altan
Mehmet Murat AltanCahit Sıtkı Tarancı ve aynalanma
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirÖmür boyu özgürce gülümseyin!
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
Ezgi Kasapoğlu
Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mide delinmesi belirtileri nelerdir? Gastrik perforasyon neden olur, tedavisi ve ameliyatı

Mide delinmesi belirtileri nelerdir? Gastrik perforasyon neden olur, tedavisi ve ameliyatı

Vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? Vitamin eksikliği nelere yol açar?

Vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? Vitamin eksikliği nelere yol açar?

Bahar Alerjisi Belirtileri Nelerdir? Bahar (Polen) Alerjisine Ne İyi Gelir, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bahar Alerjisi Belirtileri Nelerdir? Bahar (Polen) Alerjisine Ne İyi Gelir, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Varis belirtileri nelerdir? Varis neden olur, tedavi yöntemleri nelerdir?

Varis belirtileri nelerdir? Varis neden olur, tedavi yöntemleri nelerdir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet