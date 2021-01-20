İshal çeşitleri ve nedenleri nelerdir? Zehirli ishalin belirtileri nelerdir?

İshal bağırsak sorunlarının en başında gelen rahatsızlık hallerinden biridir.

İshal çeşitleri ve nedenleri nelerdir?

İshal kısaca sulu dışkı çıkarma sorunudur. İnsanların günlük hayatında normalden daha çok tuvaletine çıkmasıdır. Birçok farklı nedeni bulunabilmektedir. İlk olarak ishal bir virüsten dolayı oluşmuş olabilmektedir. İshale neden olan virüslere örnek olarak Norwalk virüsü, sitomegalovirüs ve viral hepatit virüs çeşitleri bulunur. Bunların yanında bunlara olarak rotavirüs, çocuklukta yaşanan ishalin yaygın bir nedeni olmak durumundadır. Bunun yanında bazı yediğimiz içtiğimiz besinler de ishale neden olabilmektedir.

Bozulmuş veya kirlenmiş yemekler bu sonucu doğurabilir. Bu bozulmuş ve kirlenmiş yiyecekler de parazitler veya bakteriler ya da ikisi bir şekilde bulunabilmektedir. Bu parazit ve bakteriler de virüse neden olan oluşumlardır. Bunların yanında bir enfeksiyondan kurtulmak amacıyla kullandığımız antibiyotik de ishale neden olabilmektedir. Her antibiyotik çeşidi bu sonucu doğurmasa da kimi antibiyotik çeşitleri bu sonucu doğurmaktadır.

Ek olarak laktoz intoleransı, fruktozu sindiremeyen insanlar, bazı yapay tatlandırıcılar da bu hastalığa neden olabilen ek unsurlardır. İshalin çeşitleri çok farklı türler de ortaya çıkmaktadır. Sayıları fazladır. Bakterinin neden olduğu enfeksiyon ile oluşan ishal, rotavirüs ishali, huzursuz bağırsak sendromu ishali, zehirli ishal, mide gribi sonucu oluşan ishal, laktoz intoleransı sonucu oluşan ishal şeklinde farklı türlere ayrılır.

Zehirli ishalin belirtileri nelerdir?

Zehirli ishalin oluşma nedeni rotavirüs bakterisidir. Rotavirüs bakterisi zamanında giderilmezse zehirli ishale neden olmaktadır. Zehirli ishal tedavi edilmezse ölüme kadar giden ciddi sonuçlara yol açabilmektedir.

Zehirli ishalin belirtileri çeşitlilik göstermektedir. Çok fazla sulu bir dışkılama, sürekli kusma ve yüksek ateş en belirgin olan belirtileridir. Sulu dışkılamadan dolayı vücut çok su kaybetmeye başlar. Bu sıvı kaybı tehlikeli derecelere ulaşmadan bu hastalık tedavi edilmelidir.

İshal neden geçmez?

İshalin normal bir dönemde geçme periyodu en fazla bir haftadan ibarettir. Eğer bu süreden uzun sürerse bir doktora başvurmak gerekir. Genel olarak ishalin geçmemesinin nedeni yediklerimize hala dikkat etmiyor oluşumuzdur. Yediğimiz besinlere dikkat etmediğimiz sürece bu sorun sürekli tekrar edecektir.