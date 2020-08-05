İshal olan çocuğa ne yapılmalı? İshalli çocuğun beslenmesi nasıl olur?

Yaz aylarında, sıcak havanın etkisiyle üreme ortamı olan mikroplar en çok besinleri seviyor. İshal riski ile de en çok karşı karşıya kalanlar ise çocuklar oluyor.

“Çocuğunuzun içinde besin artığı kalmış biberonu veya yıkanmamış emziği, oda sıcaklığında uzun süre kalmış gıdalar ile kirli su, mikropların en çok tercih ettiği yerler” açıklamasında bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Armağan Oğuz sözlerine şöyle devam etti: “Çocuklarda ishal genellikle 1 haftaya kadar uzayabiliyor. Beraberinde pişik sıklığının artması da çocuklar için büyük bir huzursuzluk nedeni. Vücudun su kaybetmesi en büyük risk.”

İshal belirtileri nelerdir?

İshal belirtilerini aktaran Dr. Armağan Oğuz “Sık sulu dışkılama dışında, kusma, ateş, karın ağrısı, karında guruldama ve şişlik, huzursuzluk başlıca eşlik eden semptomlardır. Dışkıda kan ya da sümük görülebilir. Dışkı yeşil, sarı veya açık kahverengi olabilir” ifadelerini kullandı.

İshal olan çocuğa ne yedirilir?

İshali olan çocuklarda beslenmenin önemine vurgu yapan Dr. Armağan Oğuz, bol su tüketmenin önemine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

"Anne sütü, çok değerli bir besin. O yüzden annelerin mutlaka 6 ay yalnızca anne sütü vermesi, sonra da 2 yıla yakın ek gıdalarla emzirmeye devam etmesi gerekiyor. Eğer, bebeğiniz ishalse, bebeğin kabul ettiği sıklıkta emzirin. Pişik ihtimali için bezini sık sık değiştirin ve pişik kremi kullanın. Çocuğunuz 6 aydan büyükse ve ek gıda alıyorsa, öğünlerinde, çorba (yağsız şehriye veya yoğurt çorbası), haşlanmış patates, yoğurt (veya ayran), pirinç lapası kullanın. Meyve olarak elma, şeftali ve muzu tercih edin. Çok şekerli gıdalar, ishal miktarını arttıracağı için uzak durun. Probiyotikler ishal nedeniyle kaybedilen barsak florasının yenilenmesinde etkilidirler. Probiyotik seçimi için doktorunuza danışın. Bir seferde çok gıda ya da su vermek çocuğunuzun kusmasına neden olabilir. Bu nedenle az az, sık sık besleyin."

İshal olunduğunda ne zaman doktora gidilmeli?

Günde sekizden fazla dışkılayan ve ikiden fazla kusan bir çocukta sıvı kaybının kolayca gelişebileceğini söyleyen Dr. Armağan Oğuz “Uyku hali, beslenme isteksizliği, her gıda alımından sonra kusma, idrar miktarının azalması gibi durumlarda doktorunuza başvurun. Gaitada kan görülmesi ve ateşin eşlik ettiği yeşil-sümüksü kaka durumlarında dışkı tahlili gerekebileceğini ve çocuğunuzun doktora gitmesi gerektiğini unutmayın. İshal sonrası dönemde çocuğunuzun kaybettiği enerjiyi yerine koyabilmesi için beslenmesine bir öğün daha ekleyin ya da öğünlerinin besin içeriğini zenginleştirin” diyerek sözlerini noktaladı.