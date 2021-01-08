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08.01.2021 - 12:15 |

İshal ve mide bulantısına ne iyi gelir? Kusma ve ishal nasıl geçer?

İshal ve mide bulantısının başlıca sebepleri arasında ekşi ve baharatlı gıdaları aşırı tüketmek yer alıyor. Hızlı yemek yeme alışkanlığı ise bağırsakların düğümlenmesine ve sindirim sistemi bozukluklarına yol açabilir. İshal, kusma ve mide bulantısına hangi ne iyi gelir? Merak eden okurlar için detaylı bir şekilde derledik.

İshal ve mide bulantısına ne iyi gelir? Kusma ve ishal nasıl geçer?
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Sadece fiziksel değil psikolojik etkenler de mide rahatsızlıklarına neden olur. Stres ve kaygı psikosomatik rahatsızlıklara yol açar. Bunun sonucunda bazı kişilerde kusma, mide bulantısı ve yanma şikayetleri görülür.

Mide bulantısı ve ishalin nedenleri nelerdir?

Yanlış beslenme alışkanlıkları mide bulantısının ve ishalin temel nedenleri arasında yer almaktadır. Gece uyumadan önce sindirilmesi zor gıdalar tüketmek, midenin ağrımasına ve yanmasına da neden olur.

İshal birçok hastalığın belirtisi de olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonu ve huzursuz bağırsak sendromu ishale yol açan hastalıklardır. Bazı gıdaların aşırı tüketimi de sindirim sistemi bozukluklarına yol açar. Bu meyvelerin başında kiraz, kuru kayısı, üzüm ve kavun geliyor. Kafein oranı yüksek çay ve kahve gibi içeceklerin gün içerisinde çok fazla içilmesi bağırsakların çalışma düzenini olumsuz etkiler.

İshal ve mide bulantısına ne İyi gelir?

Cevabı merak edilen soruların başında ishal ve mide bulantısına ne iyi gelir sorusu geliyor. Birçok bitkisel gıda ve meyve sindirim sistemi sağlığına iyi geliyor.

1- Su:

İshal rahatsızlığı boyunca vücut aşırı su kaybeder. Aşırı su kaybı ise halsizliğe ve baş ağrısına neden olur. Beslenme uzmanlarına göre çocuklar günde en az 1.5, yetişkinler ise 2 litre su tüketmelidir.

2- Muz:

Muzun içinde yüksek oranda bulunan potasyum ve folat ishale neden olan bakterilerin çok daha kısa süre içerisinde vücuttan atılmasını sağlar.

3- Ihlamur:

Kalsiyum ve çinko deposu olarak nitelendirilen ıhlamur ishali kesmede etkilidir. İçine elma kabukları ve bal eklenebilir.

4- Kekik çayı:

Kekik çayı hem mide bulantısını geçirir hem de ishale neden olan enfeksiyonların diğer dokulara yayılmasını önler.

5- Zencefil çayı:

Düzenli aralıklarla zencefil çayı tüketmek sindirim sindirimi hastalıklarının önüne geçer. Mide bulantısı, şişkinlik ve yanmaya iyi gelir.

Kusma ve ishal nasıl geçer?

1- Rezene çayı:

D vitamini, çinko ve potasyum bakımından zengin olan rezene çayı günde iki kez içilebilir. Şeker, vitaminlerin bağışıklık sistemi tarafından kullanılmasını engeller. Bu nedenle başta rezene çayı olmak üzere tüm bitki çayları şeker yerine bal ile içilmelidir.

2- Maden suyu:

Akşam yemeklerinden içine limon sıkılarak maden suyu tüketilebilir.

3- Papatya çayı:

İçinde riboflavin, D vitamini, tiamin gibi faydalı mineraller ve vitaminler bulunan papatya çayı hem mide bulantısına hem de ishale iyi gelir.

4- Havuç:

Havuç sadece göz değil mide sağlığına da iyi gelen sebzelerden biridir.

5- Türk kahvesi:

Limon ile birlikte birkaç çay kaşığı Türk kahvesi tüketmek mideyi ve bağırsakları rahatlatır. Uzun yıllardan bu yana yapılan kahve ve limon karışımı mide ağrılarını da dindirir.

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