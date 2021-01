İsilik nasıl geçer, tedavi yöntemleri nelerdir? Yetişkinlerde isilik neden olur?

Her yaşta görülen isilik ortam sıcaklığının artması ile birlikte ortaya çıkar. Bu cilt rahatsızlığı her yaştan kişide görülebilir. Ciltteki gözeneklerin ter ile kapanması sonucu isilik ortaya çıkar.



İsilik nasıl geçer, tedavi yöntemleri nelerdir?



Özellikle sıcak yaz aylarında ortaya çıkan isilik özellikle kol, bacak, sırt, göbek ve göz kapaklarında çok sık görülmektedir. Bazı durumlarda yaklaşık dört gün içinde isilik geçebilir. Herhangi bir müdahaleye de gerek kalmaz. Bu hastalık kendiliğinden kaybolabilir. Bazı kişiler isilik nasıl geçer diye merak ediyor. Hastalar geçmeyen isilik için bir hekime görünebilirler.



Bunun için dermatoloji uzmanından yardım alınır. Gerektiği takdirde krem ve losyonlar verilir. Bu şekilde kişinin yaşam kalitesi de yükseltilir. İsiliklerin geçmesi için hijyene de çok dikkat edilmelidir. Bu sayede rahatsızlıktan da kurtulmak mümkün.



İsilik tedavisinde en önemlisi sıcak yaz aylarında ılık su ile duş almaktır. Bu sayede isilik oluşumu da önlenebilir. Yaz aylarında cilt bakım ürünleri ve kozmetik ürünleri asla kullanılmamalıdır. Bu ürünler cilt gözeneklerini tıkayarak yaz aylarında isilik oluşumunu arttırır. Uyurken aşırı terlememek için yatak ve yastık kılıfları pamuklu ürünler arasından tercih edilmelidir.



Yetişkinlerde isilik neden olur?



Yetişkinlerde isilik oluşum nedenleri oldukça farklılık gösterir. Yetişkinlerde isilik sırt, göğüs, boyun ve bacak arasında yoğun olarak görülür. Kaşıntıya da neden olan isilik kırmızı noktalar halinde görülür. İsiliklere sıcak hava ve aşırı terleme neden olur. Bu sayede tıkanan ter gözeneklerinde isilik de oluşur.



Yetişkinlerde yanlış kozmetik ürünü ve cilt bakım ürünü kullanımı isiliklere neden olabilir. Bunun yanı sıra temizlik ve hijyene yeterince önem verilmemesi de yetişkinlerde isilik meydana gelmesine sebep veriyor. Havaların sıcak olması isilik nedenleri arasında sayılabilir. Sıcak havalarda isilik oluşmaması için yaz aylarında kısa duşlar alınmalıdır.



Kişilerde kiloya neden olacak yiyeceklerden de uzak durulması gerekir. Yetişkinler bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketilmelidir. Sıcak yaz günlerinde cilt gözeneklerini tıkayan kremlerin kullanılmaması gerekir. Her gün düzenli olarak 2,5 litre su tüketilmelidir. İsilikler genellikle belli bir noktadan sonra iltihaplanır ve şişliğe dönüşebilir. Bunun için mutlaka bir uzmana başvurulması gerekir. Bunun için gerekli tedavi yapılır.



İsiliği geçiren doğal yöntemler nelerdir?



İsiliği geçirmek için bazı doğal yöntemler kullanılabilir. Özellikle yulaf ezmesi sayesinde isilikten tahriş olan cilt hızlı bir şekilde sağlığına kavuşabilir. Bunun için bir kap içerisine yarım paket yulaf ezmesi dökülerek içine soğuk su ilave edilir. İyice karıştırılan bu karışım ise isilik olan bölgeye uygulanarak 30 dakika bekletilir.



Sonrasında ise soğuk su ile durulanır. Cildin azalmış pH dengesini düzenlemek için karbonat kullanılır. Bu da kolay uygulanabilen bir yöntem olarak ön plana çıkar. İki damla limon ve 1 yemek kaşığı karbonat karıştırılıp soğuk su da eklenir. Bu karışım isiliğin olduğu bölgeye yavaş bir şekilde uygulanır. İsiliği geçiren pek çok doğal yöntem sayesinde isilik de rahat bir şekilde giderilir. İsilik için ilaç ve doğal yöntemler kullanılabilir.