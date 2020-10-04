Ispanak Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Ispanak, genellikle serin iklimlerde yetişmeyi seven bir bitkidir. Sıradan toprakta büyüyebilir, ancak organik madde bakımından zengin toprakta büyüyebilir. Sonbaharda hava yeterince soğuduğunda ıspanak yetiştirmeye başlayabiliriz. İlkbaharda ıspanak da yetiştirebiliriz ama özel işlem yapmamız gerekecek.



Ispanağın Besin Değeri



Yiyeceklerin besin değerleri 1 porsiyon üzerinden hesaplanmaktadır. Ispanak için de 1 porsiyon yani ortalama bir tabak üzerinden besin değeri hesaplanır.

● Karbonhidrat gram üzerinden: 0.83

● Yağ gram olarak: 0.45

● Protein(g): 3.78

● İçerdiği lif(g): 3.87

● Sodyum miligram olarak: 97.5

● Potasyum(mg): 949.5

● Kalsiyum(mg): 189

Ispanak Kaç Kalori?



Ispanak, birçok lif ve mineral açısından zengin bir besindir. Ortalama ıspanak, tabak başına 200 gramdır. 200 gram ıspanak yerken toplam 26 kalori tüketilir. Ispanak miktarı arttıkça kalori de artar. 200 gram ıspanak karbonhidrat,% 67 protein ve% 20 yağ içerir. Protein içeriği ıspanağı daha sağlıklı kılar.



Ispanak İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?



Ispanak, demir minareli olarak çok değerli bir besindir. Özellikle ıspanak, sağlık için gerekli olan oran ve miktarlarda temel besinleri içerir. Ispanaktaki ana vitaminler A, B, C, E ve K vitaminleridir. Ayrıca ıspanak çinko, magnezyum ve demir açısından da zengindir. Ispanak da kalorisi çok düşüktür, sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazıdır. Özellikle değerli besinler içerdiği için sağlık açısından çok iyidir.



Ispanağın Faydaları Nelerdir?

● Gliserol gliseridler bitkilerde bulunan birincil yağlarla ilgili moleküllerdir ve ıspanak açısından zengin sağlıklı gıdalardır.

● Glikolipidler, sindirim sisteminin iç yüzeyini iltihaplanmanın neden olduğu hasardan koruyabilir. Ispanak ayrıca lif bakımından zengindir, bu da yiyeceklerin parçalanmasına ve sindirim sisteminin normal işleyişine yardımcı olur.

● Ispanak, trombin üreterek kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan ve böylece hemofili semptomlarını azaltabilen K vitamini açısından zengindir. Aşırı kanamayı kontrol etmek için çok uygundur ve ayrıca karaciğer fonksiyonunu sürdürmek için glikojen üretimini uyarabilir.