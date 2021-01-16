Ispanak Zehirler Mi? Ispanak Zehirlenmesi Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Ispanak pişirildiği zaman hemen tüketilmesi ve tekrar ısıtılmaması gereken yemeklerin başında yer alıyor. Bunun nedeni ıspanağın gelişimi için gerekli olan nitratın ısıtıldığı zaman zehirli nitrite dönüşmesidir. Ispanağın pişirildikten sonra açıkta ya da buzdolabında fazla bekletilmemesi aynı gün içinde tüketilmesi gereklidir. Nitrit zehirlemesinin belirtileri ağız ve göz çevresinde mavilik şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yemekte ekşilik ya da kötü bir kokunun olması, suyunun kıvamını yitirmesi bozulma işaretleri olarak görülmektedir.



Ispanak Zehirler mi?



Ispanak yemeğine dair en fazla merak edilen hususlardan biri de ıspanağın zehirleyici bir etkisinin olup olmayacağıdır. Pişirilen ıspanak bekletildiği zaman nitrit oluştuğu için tüketilmesi durumunda zehirlenmeye yol açabilmektedir.



Ispanak Zehirlemesi Neden Olur? Belirtileri Nelerdir?



Ispanak pişirildikten sonra en fazla 2 saat dışarıda tutulmalıdır. Daha sonra ise buzdolabında muhafaza edilmelidir. Hava sıcak ise yemek bir saatten daha fazla dışarıda bırakılmamalıdır. Pişirilen yemek sonrasında ise en fazla iki kere ısıtılmalıdır. Ispanak 2 gün buzdolabında kalabilir daha fazla süre buzdolabında tutulmamalıdır.



Ispanağın yetiştirilme, topraklanma, nakliye ve saklanma aşamalarında yapraklarına bulaşmış olabilen bakteriler, zararlı otlar ve kimyasal maddelerin etkisi ile zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilmektedir. Gıda zehirlenmesi türlerinden biri olan ıspanak zehirlenmesi belirtileri; bulantı, kusma, ateş, ishal ve kanlı dışkılama şeklinde gelişmektedir. Bu belirtiler görüldüğü zaman hiç vakit kaybetmeden en kısa sürede en yakın hastaneye müracaat edilmelidir.



Ispanak Tüketilmeden Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?



Ispanak satın alırken yapraklarının diri olmasına, sarı-kahverengi olmamasına ve üzerinde lekeler ile benekler bulunmamasına çok dikkat edilmelidir. Eldivenle birlikte suda yaprakları tek tek yıkanarak araya karışmış yabancı otların ayıklanması gereklidir. Ayrıca ıspanak gibi kökü ile birlikte satın alınabilen sebzelerin kökünden ayrıldıktan sonra sirkeli suda bekletilmesi, bakterilerin temizlenmesi için en iyi ve etkili çözümdür. Bununla birlikte bazı beslenme uzmanları sadece sirke kullanımı önermemekte, önce karbonat sonra sirke kullanımını tavsiye etmektedir.



Sebze ve meyvelerin doğada hasar görmemesi için zararlı organizmaları önlemek ya da zararlarını azaltmak amacı ile kullanılan ve biyolojik bir ajan olan pestisitlerin faydaları olduğu kadar insan ve hayvanlar için türlü zararları olduğu bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Pestisit kimyasal bir madde, bakteri veya virüs gibi herhangi bir araç olabilmektedir. Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde halk arasında bitkisel gıdaları yıkarken mikropların ölmesi için kullanımı tercih edilen sirke pestisitlerin etkisini daha da artırabilmektedir.



Yukarıda izah edilen nedenlerle sirke yerine karbonat kullanılarak önce pestisitlerden kurtulmak sonra isteğe bağlı olarak sirkeli su ile yıkama işlemin yapılması önerilmektedir. Bununla birlikte dikkat edilmesi ve gözden kaçırılmaması gereken nokta; karbonat ve sirkenin aynı anda kullanılmamasıdır. Çünkü birbirlerinin etkilerini kırarak fayda elde edilmesine engel olabilirler. Ispanak tüketiminde yiyeceklerin üst üste ısıtılmasından kaynaklanan zehirlenmeler söz konusu olabildiği için pişirildiği gün tüketilmesine özen gösterilmelidir.



Ispanak Zehirlemesi Tedavisi Nasıldır?



Ispanak zehirlemesi tedavisinde ilk önce mide temizlenir. Bağırsakların güçlenmesi için serum tedavisi uygulanır. Zehirlenmenin ortaya çıkardığı semptomları azaltmak için ilaç tedavileri tercih edilir. Ispanak zehirlemesi geçiren kişinin ortalama olarak bir hafta içerisinde sağlık durumunun düzeldiği ve iyileştiği görülmektedir.