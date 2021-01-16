Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Ispanak Zehirler Mi? Ispanak Zehirlenmesi Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
16.01.2021 - 19:31 |

Ispanak Zehirler Mi? Ispanak Zehirlenmesi Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Ispanak, sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem veren her insanın mutfağından ve sofrasından eksik etmemeye özen gösterdiği besin değeri yüksek gıdaların başında geliyor. Ispanağın faydaları yanında tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalarda bulunuyor. Ispanak zehirlenmesi, ıspanak kullanımına dair endişe uyandıran tehlikeli durumlardan biri olarak ortaya çıkıyor. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenlere özel Ispanak zehirler mi? Ispanak zehirlenmesi neden olur, belirtileri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Ispanak Zehirler Mi? Ispanak Zehirlenmesi Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
ABONE OL

Ispanak pişirildiği zaman hemen tüketilmesi ve tekrar ısıtılmaması gereken yemeklerin başında yer alıyor. Bunun nedeni ıspanağın gelişimi için gerekli olan nitratın ısıtıldığı zaman zehirli nitrite dönüşmesidir. Ispanağın pişirildikten sonra açıkta ya da buzdolabında fazla bekletilmemesi aynı gün içinde tüketilmesi gereklidir. Nitrit zehirlemesinin belirtileri ağız ve göz çevresinde mavilik şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yemekte ekşilik ya da kötü bir kokunun olması, suyunun kıvamını yitirmesi bozulma işaretleri olarak görülmektedir.

Ispanak Zehirler mi?

Ispanak yemeğine dair en fazla merak edilen hususlardan biri de ıspanağın zehirleyici bir etkisinin olup olmayacağıdır. Pişirilen ıspanak bekletildiği zaman nitrit oluştuğu için tüketilmesi durumunda zehirlenmeye yol açabilmektedir.

Ispanak Zehirlemesi Neden Olur? Belirtileri Nelerdir?

Ispanak pişirildikten sonra en fazla 2 saat dışarıda tutulmalıdır. Daha sonra ise buzdolabında muhafaza edilmelidir. Hava sıcak ise yemek bir saatten daha fazla dışarıda bırakılmamalıdır. Pişirilen yemek sonrasında ise en fazla iki kere ısıtılmalıdır. Ispanak 2 gün buzdolabında kalabilir daha fazla süre buzdolabında tutulmamalıdır.

Ispanağın yetiştirilme, topraklanma, nakliye ve saklanma aşamalarında yapraklarına bulaşmış olabilen bakteriler, zararlı otlar ve kimyasal maddelerin etkisi ile zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilmektedir. Gıda zehirlenmesi türlerinden biri olan ıspanak zehirlenmesi belirtileri; bulantı, kusma, ateş, ishal ve kanlı dışkılama şeklinde gelişmektedir. Bu belirtiler görüldüğü zaman hiç vakit kaybetmeden en kısa sürede en yakın hastaneye müracaat edilmelidir.

Ispanak Tüketilmeden Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ispanak satın alırken yapraklarının diri olmasına, sarı-kahverengi olmamasına ve üzerinde lekeler ile benekler bulunmamasına çok dikkat edilmelidir. Eldivenle birlikte suda yaprakları tek tek yıkanarak araya karışmış yabancı otların ayıklanması gereklidir. Ayrıca ıspanak gibi kökü ile birlikte satın alınabilen sebzelerin kökünden ayrıldıktan sonra sirkeli suda bekletilmesi, bakterilerin temizlenmesi için en iyi ve etkili çözümdür. Bununla birlikte bazı beslenme uzmanları sadece sirke kullanımı önermemekte, önce karbonat sonra sirke kullanımını tavsiye etmektedir.

Sebze ve meyvelerin doğada hasar görmemesi için zararlı organizmaları önlemek ya da zararlarını azaltmak amacı ile kullanılan ve biyolojik bir ajan olan pestisitlerin faydaları olduğu kadar insan ve hayvanlar için türlü zararları olduğu bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Pestisit kimyasal bir madde, bakteri veya virüs gibi herhangi bir araç olabilmektedir. Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde halk arasında bitkisel gıdaları yıkarken mikropların ölmesi için kullanımı tercih edilen sirke pestisitlerin etkisini daha da artırabilmektedir.

Yukarıda izah edilen nedenlerle sirke yerine karbonat kullanılarak önce pestisitlerden kurtulmak sonra isteğe bağlı olarak sirkeli su ile yıkama işlemin yapılması önerilmektedir. Bununla birlikte dikkat edilmesi ve gözden kaçırılmaması gereken nokta; karbonat ve sirkenin aynı anda kullanılmamasıdır. Çünkü birbirlerinin etkilerini kırarak fayda elde edilmesine engel olabilirler. Ispanak tüketiminde yiyeceklerin üst üste ısıtılmasından kaynaklanan zehirlenmeler söz konusu olabildiği için pişirildiği gün tüketilmesine özen gösterilmelidir.

Ispanak Zehirlemesi Tedavisi Nasıldır?

Ispanak zehirlemesi tedavisinde ilk önce mide temizlenir. Bağırsakların güçlenmesi için serum tedavisi uygulanır. Zehirlenmenin ortaya çıkardığı semptomları azaltmak için ilaç tedavileri tercih edilir. Ispanak zehirlemesi geçiren kişinin ortalama olarak bir hafta içerisinde sağlık durumunun düzeldiği ve iyileştiği görülmektedir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün duygusal açıdan kendinize zaman ayırmanız çok iyi olabilir. Sizi psikolojik açıdan etkileyen konulara çok açıksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayal gücünüzü daha yapıcı şekilde kullanabilirsiniz. Yaratıcı uğraşlara zaman ayırmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal açıdan biraz karışık durumda olabilirsiniz. Ancak yaratıcı konulara da zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi duygularınızla daha rahat temas edebileceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirler ve bilgiler sizi zenginleştirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal açıdan kendinize daha çok özen göstermeye bakın. Kimi zaman olayları kontrol edemeyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Karşılıklı konular, eşinizi de ilgilendiren durumlar dikkat çekebilir. Olayları çok fazla kontrol edemediğinizi fark edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün enerjinizi daha yapıcı ve yaratıcı konular vermeye çalışın. Üzerinde çalıştığınız bir konu daha fazla emek isteyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz imkanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak da mutlu edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi oldukça hareketli ancak biraz dağınık ve kararsız bulabilirsiniz. Evde sizi meşgul edebilecek olaylar da var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinize esneklik katabilir ve yakın çevrenizden çok şey duyabilirsiniz. Duygularınızı anlatmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün para durumunuz ve kaynaklarınız üzerinde yeniden düşünebilirsiniz. Yeteneklerinizi daha iyi kullanmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken ilham alabileceğiniz çok şey var. Yaratıcı uğraşlara ve kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluAstroloji öğrencilerine öneriler
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYaşınızın iyisi olmak elinizde
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaFarkındalık rotanız
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtAlzheimer hastalığının evreleri nelerdir?
Aylin Çetinkaya
Aylin ÇetinkayaŞimdi cilt bakımı zamanı
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinKovid-19 ve nörolojik problemler
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluMutsuz bir ilişkiyi neden bitiremeyiz?
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluKabızlık hakkında doğru bilinen yanlışlar
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirZonklayan diş ağrısında ne yapılmalı?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaOğlak Yeniayı ve burçlara etkileri
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uyuz Hastalığı Nasıl Anlaşılır? Uyuzdan Tamamen Kurtulma Yolları Nelerdir?

Uyuz Hastalığı Nasıl Anlaşılır? Uyuzdan Tamamen Kurtulma Yolları Nelerdir?

Ispanak Zehirler Mi? Ispanak Zehirlenmesi Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Ispanak Zehirler Mi? Ispanak Zehirlenmesi Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

B Vitaminin Faydaları Nelerdir? B Vitamini İçeren Besinler Nelerdir, Nelerde Var?

B Vitaminin Faydaları Nelerdir? B Vitamini İçeren Besinler Nelerdir, Nelerde Var?

Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir? Bebeklerde Ve Çocuklar Tuvalet Eğitimi Ne Zaman Başlar?

Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir? Bebeklerde Ve Çocuklar Tuvalet Eğitimi Ne Zaman Başlar?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet