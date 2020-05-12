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12.05.2020 - 21:57 |

İstanbul'da Kaç Tane İlçe Var? 2020 İstanbul'un İlçeleri Hangileridir?

İstanbul Türkiye'nin en yoğun nüfusa sahip şehridir. Avrupa'nın kültür başkenti olan İstanbul aynı zamanda mega kent olarak adlandırılıyor. İstanbul iki yakası olan bir şehirdir. İki yakasında da pek çok ilçe bulunmaktadır. Peki, İstanbul'da kaç tane ilçe var? 2020 İstanbul'un ilçeleri hangileridir? İşte İstanbul ilçelerine dair tüm bilgiler.

İstanbul'da Kaç Tane İlçe Var? 2020 İstanbul'un İlçeleri Hangileridir?
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İstanbul'un pek çok ilçesi bulunmaktadır. Her bir ilçe ayrı güzelliktedir. Gerek tarihi yerleri ile gerekse de muhteşem ve eşsiz doğal güzellikleri ile İstanbul Türkiye'nin en büyük şehirleri arasında yer almaktadır. İstanbul iki kıtayı birleştiren Dünya'nın eşsiz güzelliğe sahip şehirleri arasında yer alır.

İstanbul'da Kaç Tane İlçe Var?

İstanbul'da toplam 39 ilçe bulunmaktadır. İstanbul'un 25 ilçesi Avrupa yakasında bulunurken, 14 ilçesi de Anadolu yakasında yer almaktadır. İstanbul'un Avrupa ilçesinde yer alan ilçelerin telefon kodları 212 ile başlarken, Anadolu yani Asya kıtasında yer alan ilçeleri ise 216 telefon alan kodunu kullanmaktadır.

İstanbul ilçeleri belirli periyotlarla eşliğinde 39 ilçe olmuştur. En son 2008 yılında resmi gazetede yapılan duyuru neticesinde İstanbul'da toplam 39 ilçe yer almış oldu. Pek çok büyük ilçeden ayrılan mahalleler ilçe haline gelmiş oldu. İstanbul'un 39 ilçeleri de farklı nüfusa sahip ilçelerdir. En yoğun nüfusa sahip ilçeler ise Avrupa yakasında yer almaktadır. Seyrek nüfuslu ilçeler ise genelde İstanbul'un Kuzey kesiminde yer alan ilçelerdir.

2020 İstanbul'un İlçeleri Hangileridir?

İstanbul'un Avrupa kıtasında yer alan ilçeler şu şekildedir;
- Arnavutköy
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Eminönü
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüp Sultan
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kağıthane
- Küçükçekmece
- Sarıyer
- Silivri
- Sultangazi
- Şişli
- Zeytinburnu

İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan ilçelerin listesi şu şekildedir;

- Adalar
- Ataşehir
- Beykoz
- Çekmeköy
- Kadıköy
- Kartal
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sultanbeyli
- Şile
- Tuzla
- Ümraniye
- Üsküdar

Anadolu yakasında ki ilçeler aynı zamanda Asya kıtasında ki ilçeler olarak da adlandırılıyor.

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