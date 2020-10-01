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01.10.2020 - 23:50 |

İşte sonbaharın en büyük güzellik trendi

Bu sezon mavi göz makyajı, özellikle göz kalemi ve maskara çeşitlerinden bahsederken, siyah ve kahverengiye ferahlatıcı bir alternatif olarak hizmet ediyor. İşte yeni sezonun vazgeçilmez güzellik trendi hakkında her şey...

İşte sonbaharın en büyük güzellik trendi
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Birkaç sene önce mavi farın tekrar moda olacağını söyleseler belki de inanmazdık. Küçükken makyaj setlerinin vazgeçilmezi olan; ve bol bol kullandığımız bu renk, sonunda hak ettiği değeri görüyor ve trendler arasına adını yazdırıyor!

İrislerinizin rengi ne olursa olsun, mavi gölgeler bir şekilde gözlerinizin beyazlarının daha da parlak görünmesini sağlayarak size canlılık katacak.

Mavi hakkında en çok sevdiğimiz şey, içine girip; uyum sağlayabileceği çok sayıda renk ve ton olması. Klasik lacivertten çarpıcı kobalta kadar, her zamanki güzellik tercihleriniz ne olursa olsun, size mutlaka uyacak mavi bir göz makyajı var.

Mavi göz farı kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken en önemli şey göz kapağı renginizi nötrlemek ve rengin kendisini göstermesine izin vermek. Göz kapağınıza uygulayacağınız far bazları; farınızın gün boyunca göz kapağınızda kalmasını sağlayacak. 

Göz çevresinde yağlanma problemi yaşıyorsanız; fardan önce transparan bir pudra uygulayarak bölgedeki bazı sabitleyebilirsiniz.

Daha cesaretli adımlar atmak için mutlaka renkli eyelinerları da deneyin!


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