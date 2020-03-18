18.03.2020 - 11:31 |
İtalya'yı corona virüsten kurtaran influencer: Chiara Ferragni
Corona virus'ten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya için, İtalyan moda bloggerı Chiara Ferragni ve şarkıcı eşi Fedez, virüs ile mücadele konusunda hastaneler için bağış kampanyası başlattı.
İtalya'daki corona virüs salgınıyla başa çıkmak için şarkıcı eşi Fedez ile beraber bir kampanya başlatan influencer Chiara Ferragni, dünyanın her yerinden İtalyan hastaneleri için yardım topladı.
Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nin yoğun bakım alanında yeni hastane yataklarının finanse edilmesi için kişisel olarak 100.000 Euro bağışlayan çift, başlattığı kampanya ile 3 milyon Euro'yu aşan bir yardım topladı.
Chiara Ferragni, eşi, oğlu ve eşinin babası ile beraber karantina sürecini evinde geçiriyor.