Jack Russell Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Jack Russell Terrier Cinsi Hakkında Bilgiler

Türkiye'de daha çok ''shortie'' ve kısaca ''terrier'' adlarıyla bilinen bu köpeklerin avcılık güdüleri oldukça gelişmiştir. İngiltere'de başta tilki olmak üzere birçok hayvanı avlamakta kullanılırlar. Kısa ve güçlü bacaklara sahip olan bu köpekler oldukça enerjiktir. Yaşlandıklarında bile enerjileri yüksek olan Jack Russell türü köpekler, ülkemizde de en çok sevilen ve bakılan köpek türlerinin başında geliyor.



Jack Russell Köpek Özellikleri Nelerdir?



Dünyadaki en popüler köpek türlerinden biri olan Jack Rusell, The Mask adlı çizgi filmde Maske karakterinin köpeğidir. Oscar ödüllü The Artist filminin birçok sahnesinde de Parson Jack Rusell terrier cinsi bir köpek yer almıştı.



Bu köpeklerin en belirgin özelliği toprak kazma içgüdülerinin gelişmiş olmasıdır. Sadece avlanma sırasında değil, kemiklerini gömmek için de sık sık toprak kazarlar.



Jack Russell Köpeklerinin Karakter Özellikleri



En sadık köpek türlerinden biri olan Jack Russell türü köpekler, kısa süre içerisinde sahipleriyle duygusal bağ kurarlar. En bilinen özelliklerinin başında kıskanç olmaları geliyor. Aile üyelerinin başka bir şeyle ilgilendiklerini görünce havlayarak ya da sağa sola koşturarak ilgi çekmeye çalışırlar. Aynı zamanda fazlasıyla oyuncu ve enerjiktirler. Enerjilerini atmaları için günde en az bir saat dışarı çıkarılması gerekiyor. Buna imkanı olmayanlarsa Jack Russell türü köpekleriyle bahçede oyun oynamalıdır. Enerjilerini atamadıkları takdirde depresyona girebilirler. Düzenli aralıklarla oyun oynamaları ve yürüyüş yapmaları fiziksel gelişimleri için de önem arz etmektedir.



Genelde uyumlu ve sevimli bir köpek cinsi olsa da özellikle kedilere karşı saldırgan olabilirler. Başka cins köpeklerle anlaşması da pek mümkün olmayan Jack Russell türü köpeklerin yabancı insanlarla arası mesafelidir. Bir tehlike sezdiklerinde yabancılara havlayabilir, hatta saldırabilirler. Ancak, genelde sakin oldukları için bu tür durumlar çok nadir yaşanır.



Jack Russell Köpeklerinin Fiziksel Özellikleri



Shortie köpeklerinin boyları ortalama olarak 30 - 35 cm aralığındadır. Boylarının kısa oluşu daha atik hareket etmelerini ve daha hızlı koşmalarını sağlıyor. Yetişkin dişilerin ortalama ağırlıkları en fazla 4.5 - 5 kilo iken, yetişkin erkekler 8 kiloya kadar çıkabilmektedir. Görme yetileri oldukça gelişmişti ve gözlem yapmayı severler. Bu nedenle birçok farklı ülkede bekçi köpeği olarak da eğitilirler.



Koku almaya duyuları da fazlasıyla gelişmiş olan Jack Russell türü köpekler, yaşadıkları bölgeyi çok kısa bir zamanda sahiplenirler. Tüyleri kısadır. Ortalama bir uzunluğa sahip olan kuyrukları beyaz ve kızıl renklidir. Beslenmelerine dikkat edildiği takdirde 15 yaşına kadar yaşayabilirler. Yaşlandıklarında sağır olma riskleri yüksektir.



Jack Russell Köpeklerinin Bakımı



Apartman dairelerinde bakımı oldukça zordur. Jack Russell köpekleri, acıktıklarında, ilgi görmek ve oyun oynamadık istediklerinde havlayabilir. Bu özellikleri komşuların rahatsız olmasına neden olabilir. Bu nedenle daha çok bahçeli evlerde bakılması tavsiye ediliyor.



Terrier cinsi köpeklerin bakımında, beslenme büyük bir öneme sahiptir. Tek tip beslenme sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle Jack Russell türü köpekler sadece konserve mama ile beslenmemelidir. Haftada iki ya da üç kez başta haşlanmış pirinç olmak üzere çeşitli sebzeler beslenme programına eklenebilir.1 yaşına gelene kadar, yavru Jack Russell terrierlere, ara ara haşlanmış yumurta verilmesi tavsiye ediliyor.