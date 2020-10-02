Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvcil Hayvan Haberleri Japon balıklarının daha uzun yaşaması için ne yapmalı?
02.10.2020 - 16:03 |

Japon balıklarının daha uzun yaşaması için ne yapmalı?

Evdeki dinginliğin temsilcileri, akvaryum içerisindeki Japon balıkları, ihtiyaçları doğrultusunda bakılırlarsa 25 yıl kadar yaşayabiliyorlar, peki Japon balıklarına en iyi nasıl bakılır? - PEMBENAR ÖZEL

Japon balıklarının daha uzun yaşaması için ne yapmalı?
ABONE OL

İster inanın ister inanmayın, Japon balıkları uygun bir şekilde bakıldıkları taktirde 10 ila 25 yıl kadar yaşayabilirler. Peki akvaryumlardaki bu küçük canlılar için herşeyin yolunda gitmesi konusunda neler yapabilirsiniz? İşte cevapları...


Geniş bir akvaryumunuz olsun

Tek bir balığın sağlıklı bir şekilde yaşaması için en az 75 litre su gereklidir. Geniş yüzeyli akvaryumlarda suyun oksijenle teması artar. Bu yüzden uzun ve dar yüzeyli akvaryumlar yerine geniş yüzeyli akvaryumları tercih edin.

Akvaryumu önceden hazır edin

Balıkların atıklarını parçalamak için, akvaryumun suyunda yeterince iyi bakteri oluşması önemli. Bunu sağlamak için 'balıksız bir döngü'' gerçekleştirin. Yani akvaryumunuzu; filtre, ısıtıcı ve hava motoru çalışır vaziyette 1 hafta balıksız bırakarak suyunun oturması için bekleyin.

Dekorlara dikkat edin

Akvaryumunuzu çakıl ve canlı bitkilerle süsleyin. Kullanacağınız dekoratif süslemeleri seçerken mümkün olduğunca oyuklu olmayanlarını tercih edin; böylece zararlı bakterilerin üremesinin önüne geçmiş olursunuz. Ayrıca bu süslerin, balıklarınızın yüzgeçlerine zarar verecek keskin kenarları olmadığından emin olun.

Akvaryum içindeki dekorları, hem balıklarınızın yüzmesi için açık alan bırakacak şekilde hem de balıklarınızın istedikleri zaman saklanmalarına izin verecek şekilde yerleştirin.

Suyun oksijen difüzyonunu arttırın

Akvaryumunuzun büyüklüğüne uygun bir hava pompası ve hava taşı bunun için yeterli olacaktır.

Akvaryumunuzu temiz tutun

Tankınızı en az iki haftada bir temizleyin. Filtre kullanımı ideal bir seçim olacaktır; çünkü Japon balıkları potansiyel olarak zararlı olan amonyak ve nitritlerin oluşmasına neden olabilecek çok fazla dışkı üretir. Eğer filtreniz yoksa, tankınızın boyutuna, balık sayısına ve filtrenin etkinliğine bağlı olarak daha sık temizlemeniz gerekecek.

Akvaryum bitkileriyse; amonyak, nitrit ve nitratların bir kısmını emmeye yardımcı olacaklarından tavsiye edilir.

Akvaryumunuzun suyunu değiştirirken, balıkları çıkarmayın

Akvaryum suyunu tamamen boşaltıp temizlemektense, balıklar akvaryumdayken kısmi su değişiklikleri balıklarınız için daha az stresli bir yol.

Mevsim değiştikçe su sıcaklığının değişmesine izin verin

Japon balığı, 24 derecenin üzerindeki sıcaklıklardan hoşlanmazken, sıcaklığın kışın 15-20 dereceye düştüğü mevsimsel değişimleri severler. Japon balıkları, 10-14 derecenin altında yemek yememeye başlarlar.

Balıklarınızı gereğinden fazla beslemeyin

Japon balıklarınızı, kendi özel yemleriyle günde bir ila iki kez besleyin. Onlara sadece birkaç dakika içinde yiyebilecekleri kadar yem verin. Eğer verdiğiniz yem su yüzeyinde yüzüyorsa, bunu önlemek için yemi suya bırakmadan önce suyun içerisinde bir süre tutun ve öyle suya bırakın. Bu, yeme sırasında balıkların yutduğu hava miktarını azaltır ve böylelikle balıklarınız yüzerken daha rahat ederler.

Ve son olarak, küçük balıklarımızın, stresten etkilenebileceğini de sizlere söylemek isteriz.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Kişisel hassasiyetinizin olduğu konularda kendinizi sınırlandırılmış hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Bilemediğiniz konularla ilgili çözülme yaşayabilirsiniz. Bedeninize ait konulara dikkat etmelisiniz, gündelik kazalar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Bu sizi kabullenme içine sokabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerle ilgili tamamlanma gerçekleşebilir. Olası kazalara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Sosyal konulara yönelmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizin ön plana çıktığı bir gündesiniz. Sosyal konular gündeminizi oluşturabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Bitirmeniz gereken uğraşlarınızda sıkışma olabilir. Bilemediğiniz konular yüzünden kayıplar yaşayabilirsiniz. İletişimden kaynaklı zorlanmalar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için tamamlanma içine girebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde özenli davranmanızda fayda var. İş yerinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Bilemediğiniz konularla ilgili kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyduğunuz bir gündesiniz. Yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı programlardaki aksamalar biraz sizi rahatsız edebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz. Gündelik kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Korku ve endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yaşadığınız süreçlerde kabullenme içine girebilirsiniz. Parasal konularla ilgili yapılanmaya gitmek isteyebilirsiniz. Bu durum duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşturabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişiyle denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün yapacağınız anlaşma ve sözleşmelere özen göstermenizde fayda var. Gün içinde olası kazalara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerinizi tamamlama yönünde hızlı adımlar atabilirsiniz. Bazı konularda yaşayacağınız sıkışmalar keyfinizi kaçırabilir. Elinizde olmayan nedenlerden ötürü kazalara maruz kalabilirsiniz. Kabullenme içine girip, sakin kalmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmekten keyif alacağınız bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Güzel şeyler için harcama yapmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplarda yaşayabilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev içindeki kazalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden ailevi konular içinde kalabilirsiniz. Gizli düşmanlar edineceğiniz zamanlar olabilir. Korkularınız gün yüzüne çıkabilir.  Babanıza ait konuları ihmal etmemeye özen gösterin. İç sesinizi dinleyerek birçok konunun üstesinden gelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda yoğun ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yorucu koşullar altına girebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz koşullar oluşabilir. İşle ilgili sıkışmalar moralinizi bozabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün harcamalarınızla ilgili yeni planlamalara gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi keyiflendirecektir. İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerle sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Adil Yıldırım
Adil YıldırımBir erkek görüşmeden neden kaçar?
Ayşegül Kartal
Ayşegül KartalAşk bedende küçülür mü?
Op. Dr. Oytun İdil
Op. Dr. Oytun İdilKadınların estetik yanılgıları
Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray
Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray2 Ekim dolunayı: ARINIYORUZ
Pınar Karahan
Pınar KarahanÇevirmen aranıyor
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa2 Ekim Koç dolunayı: Burçlara etkileri
Eda Özdemir
Eda Özdemir'Cadılar' ile savaşan kadın: Anja Ringgren Lovén
Veteriner Hekim Hande Mutlu
Veteriner Hekim Hande MutluHavayolu sendromu
Senem Aydın
Senem AydınMert Öcal: Saçımı kestirip, Dominik enerjisini attım
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaKoç dolunayı hangi burcu nasıl etkileyecek?
En Çok İzlenen Videolar
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vitamin deposu mürver bakın nelere iyi geliyor

Vitamin deposu mürver bakın nelere iyi geliyor

Bilinçli bir hayvansever olarak hayvanları korumak için yapabileceğiniz 12 şey

Bilinçli bir hayvansever olarak hayvanları korumak için yapabileceğiniz 12 şey

Japon balıklarının daha uzun yaşaması için ne yapmalı?

Japon balıklarının daha uzun yaşaması için ne yapmalı?

14 maddeden oluşan "Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi"

14 maddeden oluşan "Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi"

Sıradaki Haber