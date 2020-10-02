Japon balıklarının daha uzun yaşaması için ne yapmalı?

İster inanın ister inanmayın, Japon balıkları uygun bir şekilde bakıldıkları taktirde 10 ila 25 yıl kadar yaşayabilirler. Peki akvaryumlardaki bu küçük canlılar için herşeyin yolunda gitmesi konusunda neler yapabilirsiniz? İşte cevapları...



Geniş bir akvaryumunuz olsun



Tek bir balığın sağlıklı bir şekilde yaşaması için en az 75 litre su gereklidir. Geniş yüzeyli akvaryumlarda suyun oksijenle teması artar. Bu yüzden uzun ve dar yüzeyli akvaryumlar yerine geniş yüzeyli akvaryumları tercih edin.

Akvaryumu önceden hazır edin



Balıkların atıklarını parçalamak için, akvaryumun suyunda yeterince iyi bakteri oluşması önemli. Bunu sağlamak için 'balıksız bir döngü'' gerçekleştirin. Yani akvaryumunuzu; filtre, ısıtıcı ve hava motoru çalışır vaziyette 1 hafta balıksız bırakarak suyunun oturması için bekleyin.

Dekorlara dikkat edin



Akvaryumunuzu çakıl ve canlı bitkilerle süsleyin. Kullanacağınız dekoratif süslemeleri seçerken mümkün olduğunca oyuklu olmayanlarını tercih edin; böylece zararlı bakterilerin üremesinin önüne geçmiş olursunuz. Ayrıca bu süslerin, balıklarınızın yüzgeçlerine zarar verecek keskin kenarları olmadığından emin olun.



Akvaryum içindeki dekorları, hem balıklarınızın yüzmesi için açık alan bırakacak şekilde hem de balıklarınızın istedikleri zaman saklanmalarına izin verecek şekilde yerleştirin.

Suyun oksijen difüzyonunu arttırın



Akvaryumunuzun büyüklüğüne uygun bir hava pompası ve hava taşı bunun için yeterli olacaktır.



Akvaryumunuzu temiz tutun



Tankınızı en az iki haftada bir temizleyin. Filtre kullanımı ideal bir seçim olacaktır; çünkü Japon balıkları potansiyel olarak zararlı olan amonyak ve nitritlerin oluşmasına neden olabilecek çok fazla dışkı üretir. Eğer filtreniz yoksa, tankınızın boyutuna, balık sayısına ve filtrenin etkinliğine bağlı olarak daha sık temizlemeniz gerekecek.



Akvaryum bitkileriyse; amonyak, nitrit ve nitratların bir kısmını emmeye yardımcı olacaklarından tavsiye edilir.

Akvaryumunuzun suyunu değiştirirken, balıkları çıkarmayın



Akvaryum suyunu tamamen boşaltıp temizlemektense, balıklar akvaryumdayken kısmi su değişiklikleri balıklarınız için daha az stresli bir yol.

Mevsim değiştikçe su sıcaklığının değişmesine izin verin



Japon balığı, 24 derecenin üzerindeki sıcaklıklardan hoşlanmazken, sıcaklığın kışın 15-20 dereceye düştüğü mevsimsel değişimleri severler. Japon balıkları, 10-14 derecenin altında yemek yememeye başlarlar.

Balıklarınızı gereğinden fazla beslemeyin



Japon balıklarınızı, kendi özel yemleriyle günde bir ila iki kez besleyin. Onlara sadece birkaç dakika içinde yiyebilecekleri kadar yem verin. Eğer verdiğiniz yem su yüzeyinde yüzüyorsa, bunu önlemek için yemi suya bırakmadan önce suyun içerisinde bir süre tutun ve öyle suya bırakın. Bu, yeme sırasında balıkların yutduğu hava miktarını azaltır ve böylelikle balıklarınız yüzerken daha rahat ederler.

Ve son olarak, küçük balıklarımızın, stresten etkilenebileceğini de sizlere söylemek isteriz.